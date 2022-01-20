Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, цель акции — формирование антинаркотической позиции, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение распространения наркомании среди школьников. В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся 8-го класса школы, представители антинаркотической комиссии Карабулака, родительского совета образовательного учреждения, инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по муниципальному образованию, духовенства.

Собравшимся был показан короткометражный художественный фильм, после чего состоялось обсуждение проблемы употребления психоактивных веществ в социуме и отношения подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Также была представлена электронная презентация «Мы против наркотиков!», которая наглядно показала пагубное воздействие на человеческий организм.

Подросткам рассказали о действии наркотиков и спайсов на организм человека, о том, что не стоит поддаваться губительным соблазнам, как научиться противостоять «доброжелателям», предлагающим «расслабиться».

Школьникам объяснили, что вредные привычки опасны сами по себе, так как разрушают не только здоровье, но и нравственность человека. Поэтому с ними нужно бороться, но ещё лучше предупреждать. Особое внимание обратили на опасность первой пробы наркотика и сформировали стойкое понимание того, что уже первая попытка может стать прямым попаданием в ловушку наркотика.

Ребята пришли к выводу: единственно верный способ сохранить своё здоровье — это заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены и сказать «НЕТ» всем пагубным привычкам.

В завершение акции школьникам раздали памятки об ответственности несовершеннолетних за потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также их ознакомили с мерами профилактики и возможными подходами к решению проблемы наркомании.

«Табакокурение, алкоголь, наркотики — это путь, ведущий к разрушению человеческой личности и даже к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребёнке человечности, доброты, бережного отношения к своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни — ведущие ценности, которыми руководствуется в воспитательной работе с учащимися педагогический коллектив средней школы № 1», — подчеркнули организаторы мероприятия.