Росгвардия

Прощание с детским садом

В подведомственном Росгвардии Назрановском детском саду состоялся выпускной балл

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В Ингушетии воспитанники ведомственного детского сада Росгвардии «Солнышко» попрощались с дошкольным учреждением. В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов Магомед Горбаков и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, представители регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, родительский комитет и коллектив учреждения.

Будущие первоклассники показали знания и умения, приобретенные в детском саду, прочитали стихи, исполнили народные танцы и песни.

С поздравлением и напутствием перед дошколятами выступил и председатель совета ветеранов регионального управления Росгвардии Магомед Горбаков: «Поздравляю вас, дорогие наши дети, с первым выпускным. У вас начинается новая познавательная жизнь, желаю удачи, успехов, отличного настроения и множества побед. Будьте самыми лучшими во всем, а мы, взрослые, всегда поддержим вас и поможем».

В завершение мероприятия заведующая детским садом «Солнышко» Мадина Бокова пожелала выпускникам доброго пути, успешной учебы, а также вручила дипломы о получении первой ступени дошкольного образования и памятные подарки

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