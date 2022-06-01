Будущие первоклассники показали знания и умения, приобретенные в детском саду, прочитали стихи, исполнили народные танцы и песни.

С поздравлением и напутствием перед дошколятами выступил и председатель совета ветеранов регионального управления Росгвардии Магомед Горбаков: «Поздравляю вас, дорогие наши дети, с первым выпускным. У вас начинается новая познавательная жизнь, желаю удачи, успехов, отличного настроения и множества побед. Будьте самыми лучшими во всем, а мы, взрослые, всегда поддержим вас и поможем».

В завершение мероприятия заведующая детским садом «Солнышко» Мадина Бокова пожелала выпускникам доброго пути, успешной учебы, а также вручила дипломы о получении первой ступени дошкольного образования и памятные подарки