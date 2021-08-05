Искусно манипулируя основополагающим принципом государства и общественным сознанием, хозяева стройиндустрии оставляют в своей деятельности за собой, не побоюсь этого выражения, выжженную землю.

Спросите: что за принцип? А он простой: государству необходимо, чтобы граждане были заняты и трудоустроены. Строительная сфера, замыкающая на себе кучу других, профильных и непрофильных бизнесов, создающих рабочие места, способствует реализации этого принципа.

Касаемо общественного сознания... Человек ведь в первую голову о чем думает? Правильно: он хочет, пардон за тавтологию, иметь крышу над этой головой. Это потом он «наглеет» и возмущается, что нет пространства для досуга, что детские площадки и автостоянки ужаты из-за дефицита территории, нет места для высадки зеленых насаждений, лишь потом он осознает, что школа и детсад расположены слишком далеко...

Наш самый молодой город Карабулак когда-то утопал в зелени, здесь редко возводили квартирные дома выше 4 этажей: в основном строили двухэтажки с просторными квартирами. И вот, на месте этих двухэтажек в городе понапичкали высотки, усилившие в разы нагрузку на коммуникации, периодически выходящие из строя, от зелени и мест, где можно было бы посидеть, отдохнуть, практически ничего не осталось (удивляюсь, как еще территорию местного стадиона не «прихватили» под строительство).

В итоге появились такие вот, с позволения сказать, детские площадки — призраки. Зато хозяевам стройфирм капает прибыль. И попробуй им возразить, они же «создают рабочие места»!