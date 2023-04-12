Он родился в местечке Гельсингфорс Великого княжества Финляндского, входившего тогда в состав Российской империи.

После окончания начальной школы подросток устроился работать на машиностроительный завод. Во время гражданской войны в Финляндии сражался в составе отряда Красной гвардии. В 1922 году стал командиром взвода в дивизии, дислоцировавшейся в Сестрорецке. В 1923 году Тойво прошёл обучение в школе красных командиров в Петрограде и был назначен начальником 13-го пограничного кордона.

В 1924-1925 годах участвовал в операции ОГПУ «Трест», проводимой в целях ликвидации на территории СССР контрреволюционного и монархического подполья, связанного с зарубежными белоэмигрантскими организациями. Её результатом стало задержание английского разведчика Сиднея Рейли. По завершении операции отличившемуся красному командиру изменили имя, фамилию и направили к новому месту службы. Так в сентябре 1925 года на черноморскую пограничную заставу «Дюрсо» прибыл новый начальник — Иван Михайлович Петров.

После окончания в 1928 году Высшей пограничной школы Вяхя служил в Забайкалье на должностях помощника коменданта, затем коменданта в Нерчинском и Троицко-Савском отрядах. В 1935 году стал начальником отдельной Ветринской комендатуры Белорусского пограничного округа. В 1937 году завершил службу, однако в 1940-м был вновь призван. Участвовал в Великой Отечественной войне, под Старой Руссой получил тяжёлое ранение. В 1946 году в звании полковника был уволен в запас.

В 1965 году Ивану Петрову возвратили его настоящее имя — Тойво Вяхя. До конца своих дней — до 18 июня 1984 года — он жил с семьёй в Петрозаводске. Тойво Вяхя — автор книг «Красные финны», «Второй эшелон», «Операция «Трест»», «Мои границы». В 1973 году его приняли в Союз писателей СССР, он удостоился Государственной премии Карельской АССР, звания «Почётный гражданин города Петрозаводска».

За отличия в службе Тойво Вяхя награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Октябрьской Революции, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями и нагрудным знаком «Почётный сотрудник госбезопасности». Приказом КГБ СССР от 18 сентября 1986 года его имя было присвоено 8-й заставе Сортавальского пограничного отряда. Сегодня почётное наименование «имени полковника Тойво Вяхя (И. М. Петрова)» носит отделение Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в посёлке городского типа Хелюля.

«Тойво Вяхя вписан в историю пограничных органов золотыми буквами. За свою долгую службу не раз проявлял смелость, отвагу и стойкость, за что пограничники увековечили его память и прославляют полковника Тойво Вяхя и в день его рождения», — отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии.