Под наставничеством опытного преподавателя ингушского языка учебного заведения Хади Кулбужевой студенты ссуза ежегодно отмечают этот праздник, используя в качестве сценария встречи творчество того или иного ингушского поэта. В этом году ребята выбрали для выступлений перед многочисленными зрителями из числа студентов и гостями творчество корифея ингушской поэзии Джемалдина Яндиева. На мероприятии прозвучали стихи знаменитого поэта, песни на его стихи, многочисленные истории из его тяжелой, но полной благородства судьбы.

Пристрастно внимал красоте чистого ингушского языка его известный знаток, заслуженный учитель Ингушетии и России, человек, отдавший почти полвека преподавательской деятельности в школах республики Якуб Султанович Медов. Восьмидесятипятилетний ученик самого Дошлако Мальсагова в очередной раз, как это происходит на различных мероприятиях, связанных с актуальной темой сохранения нашего языка, посетовал на многочисленные проблемы, способствующие медленному умиранию ингушского языка.

— Многие допускают в своей разговорной речи большое количество ошибок, — сокрушается Якуб Медов. — Чаще всего эти ошибки встречаются в падежах и склонениях. И грешат этим не только простые обыватели, но и СМИ, учителя на школьных уроках, ошибки также встречаются в названиях госучреждений, в плакатах.

Старейший преподаватель республики уверен, что необходимо срочно бить во все колокола, чтобы остановить этот разрушительный процесс, и даже объявить о создании программы ликбеза, наподобие послереволюционной программы обучения безграмотных людей в СССР.

Заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе Ася Парчиева вручила гостю ценный подарок, поблагодарив его за многолетний подвижнический труд в деле сохранения ингушского языка.

Завершилась встреча награждением дипломами победителей различных конкурсов, в том числе и федеральных, в рамках проведения Декады ингушского языка и празднования Международного дня родных языков.

Добавим, что, по оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира в данное время находится под угрозой исчезновения. В 2009 году организация признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения. Среди них и ингушский.