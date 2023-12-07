Стремительные изменения военно-политической обстановки в мире сегодня требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защищать и любить свою Родину. Именно эта мысль красной нитью проходила во время общения росгвардейцев Ингушетии, известных общественных и творческих деятелей с будущими защитниками Родины — кадетами. Встреча прошла в одной из студий НТРК «Магас» и была посвящена грядущему Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Офицер территориального управления Росгвардии майор Павел Естропов, руководитель отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» Беслан Илиев, Герой России Абубакар Костоев и другие приглашенные в своих выступлениях отметили, что сохранение исторической памяти для подрастающего поколения является важной задачей для всех, поскольку знание истории своей страны становится ключом к развитию молодых людей.

Собравшиеся сами вспомнили и рассказали молодежи о подвигах ныне живущих Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также защитников России разных эпох. Майор Естропов в своем выступлении подчеркнул, что в Росгвардии проводится масштабная работа по увековечению памяти военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинского и служебного долга: их имена присваиваются образовательным учреждениям, в их честь называются улицы, открываются памятники, аллеи и мемориальные доски.