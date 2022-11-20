Безопасность

Устами детей

В преддверии «Дня памяти жертв ДТП» в Ингушетии школьники провели акцию «Письмо водителю»

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Сотрудники управления ГИБДД МВД по Ингушетии и отдельного батальона ДПС в преддверии «Дня памяти жертв ДТП», который отмечается сегодня, 20 ноября, совместно с педагогами и учениками гимназии города Сунжа провели акцию «Письмо водителю».

— Дети написали специальные тематические письма — обращения к водителям, в которых просили взрослых соблюдать правила дорожного движения, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ингушетии Зара Ужахова. — Водители внимательно слушали школьников и не остались равнодушными, читали письма и благодарили ребят.

По словам собеседницы автомобилисты не скрывали эмоций, признавшись, что акция подняла им настроение, а слова, написанные детьми, затрагивают за душу и заставляют задуматься.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей прислушаться к словам детей и строго соблюдать ПДД.

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