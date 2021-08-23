Так, на базе территориального органа состоялось совместное заседание оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности, где совместно с представителями региональных подразделений МВД обсуждались вопросы взаимодействия при проведении проверок и организации охраны общественного порядка в период массового пребывания людей в День знаний и единый день голосования в Ингушетии.

Кроме того, во всех районах республики офицеры вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии в составе межведомственных комиссий также принимают участие в проверках объектов в рамках своей компетенции.

— На нас возложена огромная ответственность, и, как всегда, нашей главной задачей остается безопасность жизни и здоровья граждан, которые приведут в школы своих детей или примут решение реализовать свое избирательное право. Количество объектов и лиц, планирующих их посетить, подразумевает максимальную внимательность и дисциплину от каждого военнослужащего и сотрудника, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» врио начальника штаба территориального органа Росгвардии полковник Рустам Овезов.