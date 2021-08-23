Росгвардия

Росгвардейцы обеспечат безопасность проведения важных мероприятий

В преддверии Дня знаний и единого дня голосования росгвардейцы Ингушетии участвуют в проверках задействованных объектов

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с коллегами из федеральных органов исполнительной власти в преддверии начала нового учебного года и проведения единого дня голосования активно участвуют в проверочных мероприятиях объектов образования и избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности.

Так, на базе территориального органа состоялось совместное заседание оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности, где совместно с представителями региональных подразделений МВД обсуждались вопросы взаимодействия при проведении проверок и организации охраны общественного порядка в период массового пребывания людей в День знаний и единый день голосования в Ингушетии.

Кроме того, во всех районах республики офицеры вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии в составе межведомственных комиссий также принимают участие в проверках объектов в рамках своей компетенции.

— На нас возложена огромная ответственность, и, как всегда, нашей главной задачей остается безопасность жизни и здоровья граждан, которые приведут в школы своих детей или примут решение реализовать свое избирательное право. Количество объектов и лиц, планирующих их посетить, подразумевает максимальную внимательность и дисциплину от каждого военнослужащего и сотрудника, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» врио начальника штаба территориального органа Росгвардии полковник Рустам Овезов.

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