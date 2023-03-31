Милостыня — одна из самых распространенных форм благодеяния, в особенности в Рамадан. Дать мелочь просящему на улице, положить деньги в коробку для сборов в каком-нибудь магазине, принести продукты нуждающемуся или перевести средства в благотворительные фонды — вариантов масса.

«Я стараюсь навещать родственников, особенно больных. Поддержать материально. Если на работе идет сбор, тоже стараюсь не оставаться в стороне. Но проще, конечно, сегодня делать денежные переводы. Один раз на лечение больному ребенку, другой на продуктовый сбор для неимущих, третий — в приюты для животных... Также есть группа в «Телеграм», в которой мы ежемесячно вносим средства для нуждающихся. Это просто и быстро», — рассказывает житель Карабулака, пожелавший остаться неизвестным.

Одна из самых популярных площадок для сбора пожертвований в Ингушетии — мобильное приложение Tooba. Когда приложение было только создано предпринимателем Рамазаном Меджидовым и программистом Тимуром Шарапутдиновым из Дагестана, первые к приложению были подключены кавказские фонды — «Надежда» из Махачкалы, «Тешам» и «КДЛ» из Ингушетии. И сегодня их сотрудничество в полной мере дает свои плоды.

17 марта через Tooba ингушские благотворительные фонды «Тешам» и «КДЛ» собрали за сутки 900 тыс. рублей. А за выходные сумма превысила миллион.

Мы решили узнать у создателей благотворительной площадки, часто ли происходят такие ситуации со сборами в Ингушетии.

«С «Тешам» и «КДЛ» это не впервые. Играют роль множество факторов, но главные — непосредственно сборы, работа фондов с донорами и день. В пятницу, как правило, суммы собираются быстрее, благодаря аудитории мусульман», — рассказывает Рамазан Меджидов.

«Сегодня, 27 марта, еще не прошло и недели с начала Рамадана, а через Tooba уже отправили свыше 16 млн рублей! Например, за этот период сборы «КДЛ» составили свыше миллиона», — отмечает бизнесмен.

«Количество жертвователей и суммы пожертвований увеличиваются в месяц Рамадан, и так было всегда. Но сейчас мы с Tooba это особенно ощущаем», — рассказывает Ната Матиева, директор БФ «Клуб добрых людей».

По словам общественницы, сборы значительно увеличиваются в последние 10 ночей Рамадана. В прошлом году в БФ «КДЛ» в период месяца Рамадан было пожертвовано 7 млн рублей.

«Tooba — это платформа, через которую у нас проходит 85, а то и 90% пожертвований. Мы максимально стараемся всех своих жертвователей привлекать к этому приложению, потому что Tooba — это прозрачность и надёжность. Они очень серьезно относятся к отчётности. После закрытия сбора и оказания помощи мы обязательно выкладываем информацию по отчётам», — отметила Ната Матиева.