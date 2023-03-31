Рамадан — месяц щедрости
В Рамадан пожертвования в Ингушетии максимально увеличиваются
Рамадан — это время, когда верующие с особым усердием стремятся совершать благие дела, чтобы получить довольство Всевышнего. Одни нацелены помогать окружающим, вторые заняты поклонением, третьи стараются обуздать свой непростой характер, чтобы ненароком не нанести никому обиду. Каждый поступает в силу своих знаний и возможностей.
Милостыня — одна из самых распространенных форм благодеяния, в особенности в Рамадан. Дать мелочь просящему на улице, положить деньги в коробку для сборов в каком-нибудь магазине, принести продукты нуждающемуся или перевести средства в благотворительные фонды — вариантов масса.
«Я стараюсь навещать родственников, особенно больных. Поддержать материально. Если на работе идет сбор, тоже стараюсь не оставаться в стороне. Но проще, конечно, сегодня делать денежные переводы. Один раз на лечение больному ребенку, другой на продуктовый сбор для неимущих, третий — в приюты для животных... Также есть группа в «Телеграм», в которой мы ежемесячно вносим средства для нуждающихся. Это просто и быстро», — рассказывает житель Карабулака, пожелавший остаться неизвестным.
Одна из самых популярных площадок для сбора пожертвований в Ингушетии — мобильное приложение Tooba. Когда приложение было только создано предпринимателем Рамазаном Меджидовым и программистом Тимуром Шарапутдиновым из Дагестана, первые к приложению были подключены кавказские фонды — «Надежда» из Махачкалы, «Тешам» и «КДЛ» из Ингушетии. И сегодня их сотрудничество в полной мере дает свои плоды.
17 марта через Tooba ингушские благотворительные фонды «Тешам» и «КДЛ» собрали за сутки 900 тыс. рублей. А за выходные сумма превысила миллион.
Мы решили узнать у создателей благотворительной площадки, часто ли происходят такие ситуации со сборами в Ингушетии.
«С «Тешам» и «КДЛ» это не впервые. Играют роль множество факторов, но главные — непосредственно сборы, работа фондов с донорами и день. В пятницу, как правило, суммы собираются быстрее, благодаря аудитории мусульман», — рассказывает Рамазан Меджидов.
«Сегодня, 27 марта, еще не прошло и недели с начала Рамадана, а через Tooba уже отправили свыше 16 млн рублей! Например, за этот период сборы «КДЛ» составили свыше миллиона», — отмечает бизнесмен.
«Количество жертвователей и суммы пожертвований увеличиваются в месяц Рамадан, и так было всегда. Но сейчас мы с Tooba это особенно ощущаем», — рассказывает Ната Матиева, директор БФ «Клуб добрых людей».
По словам общественницы, сборы значительно увеличиваются в последние 10 ночей Рамадана. В прошлом году в БФ «КДЛ» в период месяца Рамадан было пожертвовано 7 млн рублей.
«Tooba — это платформа, через которую у нас проходит 85, а то и 90% пожертвований. Мы максимально стараемся всех своих жертвователей привлекать к этому приложению, потому что Tooba — это прозрачность и надёжность. Они очень серьезно относятся к отчётности. После закрытия сбора и оказания помощи мы обязательно выкладываем информацию по отчётам», — отметила Ната Матиева.