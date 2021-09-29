Сегодня экологические проблемы стоят в одном ряду с самыми важными и злободневными проблемами мира. Они определяют уровень благополучия всей мировой цивилизации, а Россия, как мы знаем, играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биологического разнообразия Земли.

Охрана окружающей среды является одним из самых животрепещущих вопросов современного мира. Эта проблема касается каждого человека. И для того, чтобы напомнить обществу о необходимости сохранения природы и атмосферы, был учрежден соответствующий праздник, который отмечается в течение одного месяца: с 15 сентября по 15 октября. Международный месячник охраны природы проходит во всех регионах России, в том числе и в Ингушетии.

Основной целью этого марафона является привлечение внимания людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развитие навыков хозяйственного отношения к окружающему миру и повышение уровня экологической культуры и грамотности.

Надо сказать, что главными действующими лицами в защитной деятельности окружающей среды являются экологи — люди, которые осуществляют природную охрану и контролируют выполнение норм законодательства об окружающей среде, а также изучают процессы, проходящие в биосфере Земли. Специалисты этой очень важной сферы деятельности изо дня в день трудятся для того, чтобы сохранить первозданную красоту природы. Важной задачей, возложенной на данных работников, является разработка мер по минимизации вредного влияния промышленности и жизнедеятельности человека.

Впервые об экологическом вреде от предприятий было упомянуто в конце XIX века. Русский мещанин Глухов, который держал химический завод, вовсе не беспокоился безопасностью территорий вокруг. И за это вскоре заслуженно был наказан.

Как мы можем наблюдать и сегодня, не перевелись окончательно «потомки» богача Глухова: переняв у своего бесславного предшественника самые вредные привычки, они дошли до наших дней и продолжают творить свои мещанские дела в урон окружающей природе. А специальные ведомства, вместо того чтобы направлять свои усилия для приумножения природных богатств, вынуждены вести с такими недальновидными представителями человечества настоящую борьбу.

Среди главных источников загрязнения, к примеру, водных артерий и русел рек, протекающих по территории нашей республики, называют выпас крупного и мелкого рогатого скота, а также распашку сельскохозяйственных земель и строительство частных домов на территории полос отчуждений. Причем вопросы, касающиеся выявления и устранения канализационных труб, осуществляющих сбросы неочищенных сточных вод в реки, по словам работников природоохранных ведомств, являются одними из самых острых.

Фактами загрязнения окружающей среды являются также навалы строительного мусора, сброс бытовых отходов и другие нарушения экологических норм поведения. И происходит это не только в сельских населенных пунктах, но и в столице Ингушетии.

Как отметили в профильном ведомстве, все государственные инспекторы региона в области охраны окружающей среды распределены по конкретным муниципальным образованиям и осуществляют работу в ежедневном режиме во взаимодействии с главами муниципальных образований. Также в целях организации природного контроля в республике создана общественная экологическая инспекция, сотрудники которой обеспечивают проведение рейдовых обследований в муниципальных образованиях. По их словам, соблюдение чистоты и уборка — первый шаг для достижения комфорта и уюта, который понятен и детям и взрослым.

Говоря об эстетической чистоте, нельзя не упомянуть и о несанкционированных свалках, которые своим существованием создают немало хлопот не только для экологов, но и для тех, на чьей территории они создаются. Как пояснили в ведомстве, здесь принимаются все необходимые меры, направленные на ликвидацию всех свалок региона в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды». Однако упорное нежелание некоторых местных администраций соблюдать запрет на эксплуатацию свалки и неадекватное отношение многих местных жителей приводит к увеличению площади загрязнения, в связи с чем у работников отрасли возникают определенные трудности в плане претворения в жизнь намеченных планов. А ведь именно желание людей жить в чистых населенных пунктах и определяет экологическое состояние региона.

Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений, ведь деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей природной среде — это залог безопасного будущего для всего человечества. А для достижения поставленной цели в плане сохранения природной чистоты и красоты понадобится ни много ни мало — более рационально относиться к использованию биоресурсов, думать не только о собственной выгоде и пользе, но и о важности сохранения естественной среды обитания в целости и сохранности.

Другими словами, несмотря на то, что для охраны природы существуют специальные органы, беречь природу мы обязаны сами. Ведь на протяжении всей своей жизни человек неразрывно связан с природой, а само существование человека прямо и последовательно зависит от здоровой окружающей обстановки и от тех условий, в которых он существует.

В первую очередь касается это и сохранения лесов. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия строит свою работу по трем основным направлениям, и главенствующую роль в этом играет лесное хозяйство.

Если говорить о значении леса для экономического роста, то здесь нужно апеллировать больше цифрами, которые говорят о том, что в среднем «лесные» вложения составляют около половины бюджета страны. Вот какое это несметное богатство!

Рассказывая, как обстоят дела с сохранением и приумножением лесных массивов на территории Ингушетии, в ведомстве отметили, что лесистость республики составляет более 20%, и что впервые за последние сто лет эти объемы превышают площади рубок, что может обеспечить дальнейший баланс воспроизводства лесного фонда.

Издревле существует такая аксиома, что отдыхать необходимо на природе. Природа своей красотой и чистым воздухом оздоравливает человека и дарит ему прилив сил. Более того, созерцание природной красоты успокаивает нервную систему, разнообразие запахов и звуков благоприятно воздействует на общее состояние человека. Так считают врачи. И ещё медицинские исследования показали, что рост числа людей, болеющих аллергией и астмой, как ничто другое провоцирует ухудшение экологической обстановки.

Тем не менее, мы все чаще наблюдаем наплевательское отношение населения к природе. К слову, нужно отметить, что из-за экологической безграмотности и получения выгоды многие даже не задумываются о завтрашнем дне. Это касается не только крупных корпораций, занимающихся непосредственным использованием в личных или общественных целях природных ресурсов в пугающих масштабах, но и каждого человека в отдельности. Ведь посудите сами: мы, выезжая на природу, устраиваем пикники и после себя оставляем горы синтетического мусора. Загрязняем реки, сбрасывая туда всякие нечистоты и мусор. А собирая лечебные травы, мы часто вырываем их прямо с корнями, совершенно не задумываясь о том, что таким образом лишаем растения способности воспроизводиться. Безжалостно убиваем диких животных не ради желания утолить голод, а ради забавы и т. д. И таких примеров потребительского, бездумного отношения к окружающей среде человека можно привести бесчисленное множество.

Обсуждая эту тему, многие наши собеседники сошлись во мнении, что происходит это не только по причине отсутствия у граждан совести, но и вследствие недостаточно высокого уровня экологической образованности и культуры.

Об этом со всех высоких трибун доносят до нас видные политические и общественные деятели, много говорят об этом и духовные лидеры, по словам которых чистота — это половина веры и имана. Высказываясь по поводу загрязнения окружающей среды самими обитателями, религиозные деятели республики отмечают, что нельзя называть нас мусульманами, если мы дальше своего порога не будем заботиться о чистоте и порядке. Но факты и реальные события дня, к сожалению, говорят об обратном.

По мнению заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Марьям Амриевой, экологические проблемы в наше время настолько актуальны, что их можно поставить на один уровень с политическими, и это касается не только нашей страны, но и всей планеты.

«Современный мир устроен так, что мы не можем обойтись уже без высокотехнологического прогресса, — говорит Марьям Султановна, — и степень влияния человека на окружающую среду настолько велика, что сегодня впору говорить о том, что именно человек представляет непосредственную угрозу экологии. А ведь мы знаем, что только при благополучной экологии можно говорить о благополучном существовании человека вообще. Не обязательно нужно быть просвещённым специалистом в этой области для того, чтобы понять, насколько важным является бережное отношение к окружающей среде. Ведь экологические проблемы — это проблемы качества жизни человека на земле. Поэтому я считаю, что работа по воспитанию культуры поведения должна вестись в каждом детском саду, школе и, конечно же, в семье, чтобы дети с детства впитали в себя любовь к окружающему миру. Другими словами, каждый современный человек должен быть воспитан не только в духе национальных традиций, но и в духе соблюдения экологической культуры. И от того, насколько эффективно будет строиться эта работа, зависит будущее всего общества в целом».

Безусловно, воспитание человека как части природы — серьезная задача, стоящая перед всем миром, и родители просто обязаны учить своих детей основам повседневной экологии. Конечно же, детский сад, школа, университет играют в этом процессе незаменимую роль. Именно на занятиях дети и подростки получают знания о том, какими путями уничтожается природа и как этого можно избежать.

Учитывая то, что привитие экологической культуры сегодня — залог сохранения здоровья будущих поколений, знание основ экологии поможет разумно строить жизнь, ощущать себя частью природы и бороться за комфортную окружающую среду.

«Именно от родителей дети перенимают опыт заботливого отношения к живой природе, — говорит наша постоянная читательница Марина Батырова. — Я сама являюсь многодетной матерью и стараюсь воспитывать своих детей не только в духе любви и уважения к людям, но и бережного отношения к окружающей природе. В разговоре с ними я постоянно напоминаю им, что деревья и другие растения — тоже живые существа, и им также больно, когда ломают их ветки, и им также хочется пить в знойную жару. Вот таким простым способом родители с самого раннего детства должны прививать своим детям любовь к природе, без которой человек не выживет.

А что касается вопросов чистоты окружающей среды, я считаю, что все мы как один должны бороться с загрязнением рек и водоемов, беречь ресурсы земли и улучшать экологическую обстановку вокруг. И только в таком случае мы сумеем сохранить для будущих потомков то, что имеем.

Есть ещё один аспект, о котором я хотела бы сказать. Дело в том, что я часто вижу, как люди небрежно относятся к бумаге, а ведь бумагу надо экономить, хотя бы потому, что в этот материал вложен огромный человеческий труд. Поэтому я всегда говорю своей дочери: «Не выбрасывай листы, если ребенок изрисовал их только с одной стороны. Используй и оборотную сторону тоже». Но, к сожалению, не все мне верят, когда я говорю, что от макулатуры тоже идет колоссальная польза. Дело в том, что я где-то читала, что одна тонна макулатуры позволяет сохранить 25 деревьев, благодаря которым мы дышим чистым воздухом.

Также важно научить ребенка экономить электроэнергию и воду. Выходя из комнаты, надо приучать своего ребенка выключать свет, а уезжая на несколько дней было бы правильно выключать из розетки всю бытовую технику, телевизор и другие электрические приборы».

Как рассказали нам в институте повышения квалификации работников образования, современная система работы в детских садах среди прочих включает в себя и пособия для экологического воспитания детей 4-5 лет. Делается это с целью привития детям бережного отношения к окружающей среде с малых лет. В пособии, адресованном педагогам дошкольных образовательных учреждений, представлены конспекты занятий, наблюдения, прогулки, экскурсии, игры. По словам воспитателей, методику рекомендуется использовать в комплекте с экологической тетрадью, содержащей занимательные задания, выполняя которые, дети легко усваивают учебный материал.

Как мы знаем, экологическое просвещение и воспитание является одним из приоритетных направлений работы российских общеобразовательных учреждений. Конечно, решить глобальные экологические проблемы возможно только совместными усилиями на общегосударственном и мировом уровне, но улучшить экологию места проживания по силам даже одному конкретному человеку.

Проводить большие мероприятия в честь международного месячника охраны природы в вузах, школах, библиотеках и научных учреждениях республики в этом году также не представляется возможным из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, поэтому вся пропаганда по сохранению экологии в учебных заведениях Ингушетии, как и во всем мире, ведется в ограниченном порядке.

О том, как проходит эта работа в коллективе Нестеровской средней школы № 1, мы поговорили с учителем начальных классов Тамарой Сайдаровой.

«Ни для кого не секрет, что само существование человека прямо и последовательно зависит от окружающей его экологии, — говорит Тамара Суламбековна. — И поэтому знание основ экологии поможет разумно строить жизнь, ощущать себя частью природы и бороться за комфортную окружающую среду. Учитывая всё это, весь преподавательский состав СОШ № 1 сельского поселения Нестеровское уделяет огромное внимание вопросам изучения правил поведения человека во взаимоотношении с природой.

Важно также отметить, что День защиты природы значим не только для тех, кто занимается экологическим просвещением и образованием, но и для всех жителей нашей планеты, ведь речь идет о безопасной жизни в будущем всех нас».

По словам Тамары Суламбековны, на внеклассных уроках и других школьных мероприятиях, посвященных защите окружающей среды, им помогают методические пособия, рассчитанные на учеников начальной школы, которые только начинают изучать окружающий мир живой природы.

«К примеру, самые разные животные, попавшие в Красную книгу нашей страны, нуждаются в опеке, защите со стороны человека, — говорит учитель, — поэтому знать о них необходимо каждому. Ведь некоторых животных, гнездящихся, нерестящихся или выводящих детёнышей на территории России, ещё можно спасти, если охранять их место обитания и заботиться о сохранении их потомства».

На недавно прошедшем познавательно-экологическом онлайн-уроке «О чем шумит зеленый океан...» ученики Тамары Суламбековны узнали о том, что лес — это настоящий «завод», который производит кислород, без которого живые существа на земле не смогли бы дышать. С помощью фото- и видеоматериалов организаторы внеклассного занятия рассказали, как человек может навредить природе и что нужно делать, чтобы наша планета была чистой. На уроке был представлен также разносторонний материал, посвященный важнейшим проблемам охраны природы.

Надо сказать, что и в школьных библиотеках нашей республики проводится целенаправленная работа в плане защиты окружающей среды. При помощи учеников библиотекари готовят стенгазеты и оформляют школьные уголки на тему экологии.

«Сегодня, как никогда раньше, нам всем стоит задуматься о будущем всего человечества, и чтобы оно было светлым и прекрасным, необходимо защитить мир, духовность и природу, а книга как раз таки и служит тем самым источником духовности, — говорит заведующая библиотекой столичной гимназии «Марем» Лиза Аушева. — И поэтому на систематической основе в библиотеках учебных заведений необходимо проводить работу по более углубленному изучению такой науки, как экология, важного аспекта нашей жизни. Учитывая это, мы подготовили специальную выставку, на которой представлен материал, посвященный важнейшим проблемам охраны природы. Особое место здесь занимают люди, не просто ставшие на охрану животных, растений, птиц, рыб, посвятившие этому благому делу всю свою жизнь, но и подарившие нам книги, со своими наблюдениями, впечатлениями о встречах с миром живой природы. Эта литература поможет расширить кругозор человека, показывая взаимосвязи в природе, побуждая его к сочувствию, сопереживанию, воспитывая желание помочь делом».

Как нам удалось узнать, в рамках международного месячника охраны природы, библиотекари гимназии совместно с преподавателями с начала учебного года провели много познавательных мероприятий на открытом воздухе. Это экскурсии по историческим местам, различные конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, постановочные сценки и т. д. Особенно интересными и увлекательными бывают у них рассказы об истории нашего края, окружающей природе и этнографии.

Не секрет, что связь между человеком и природой взаимозависима и неразрывна. Люди во многом зависимы от климата, состояния атмосферы, количества собранного урожая и чистоты окружающего воздуха. К тому же человек, как мы знаем, способен и может защитить себя: он строит убежища от дождя и холодов, придумывает новые методы земледелия, отгораживается от грязного воздуха на улице воздушными фильтрами и так далее.

Защищать же природу некому. И она начинает потихоньку мстить своему обидчику — человеку. Как мы можем наблюдать сами, природа частенько напоминает нам о себе, о своей важности и превосходстве над всем человеческим родом. В атмосфере все чаще возникают явления, несвойственные тем или иным регионам, но угрожающие жизни людей. Это такие стихийные бедствия, как торнадо, селевые потоки, оползни и ураганы, а также цунами, наводнения и землетрясения. Эти и другие природные катаклизмы влекут за собой катастрофические последствия.

В экологически неблагополучных регионах резко сокращается продолжительность жизни, растет количество детей, которые рождаются паталогически больными. Ежегодно 5,2 млн человек (из них 4 млн детей) умирают от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды мусором и отходами. Вновь возникают эпидемии давно забытых болезней, таких как чума и холера, напрямую связанных с загрязнением воздуха, воды, почвы, которые могут поставить мир на грань катастрофы.

Но самая главная беда заключается в том, что в большинстве своем эти природные явления приходят к нам с помощью человека, который сам же от этого и страдает. Достаточно сказать, что решающим фактором возникновения селей, по оценкам экспертов-экологов, может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока. А при производстве вырубок как раз таки и происходит смывание этого защитного слоя земли.

Нашу цивилизацию называют технологической или индустриальной, так как совершенствование техники привело к увеличению общего объёма экономической деятельности, доходов на душу населения, уровень материального потребления. И сегодня, мы знаем, что это благополучие достигнуто за счёт нанесения невосполнимого ущерба окружающей природе.

Очевидно, что если мы не научимся ладить с природой и оберегать её как следует, окружающая среда может не на шутку наказать нас за неправильное и нерациональное использование природных богатств. И если мы хотим выжить, мы должны защитить природу.

Именно такую задачу ставил перед собой конгресс Международного союза охраны природы, который на днях завершил свою работу в Марселе, приняв воззвание к странам мира активизировать меры по защите природного достояния. Документ получил название «Марсельский манифест».

«Экономические успехи стран не могут более достигаться в ущерб природе. Мы сами являемся частью природы и зависим от нее в полной мере. Поэтому никакие другие составляющие планов поддержки экономики ни в коем случае не должны наносить ущерба природе», — говорится в документе.

Особое внимание в документе уделено воздействию пандемии коронавируса. По мнению организации, пандемия лишь «выявила абсолютно недопустимый характер отношения человека к природе».