Наследие

Бандерлоги наследия

В регионах России проходит народное голосование за вклад вандалов в разрушение памятников культуры

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На днях в России запустили народное голосование среди номинантов общероссийской антипремии «Бандерлоги наследия» за чей-либо «выдающийся» вклад в разрушение памятников культуры. Россиянам предложили определить главных «вандалов» на сайте — открытом реестре физических лиц, экспертов, компаний и органов государственной власти, отличившихся в причинении вреда культурному наследию — как материального, так и символического.

Об антипремии 31 августа текущего года на своей пресс-конференции заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», член центрального штаба ОНФ Захар Прилепин. По его словам, она должна привлечь внимание к фактам неисполнения поручений Президента России о необходимости защищать культурное наследие, а также осветить самые значимые потери, выявить и «наградить» виновников разрушения памятников культуры.

По итогам голосования и решения экспертного жюри определят наиболее вопиющие нарушения в сфере сохранения культурного наследия, а список виновных организаций и чиновников будет передан в правоохранительные органы. В состав жюри вошли авторитетные граждане из разных регионов России. Итоги голосования будут объявлены 1 декабря во время вручения антипремии в Москве.

К слову, среди ее номинантов есть и главы нескольких субъектов Федерации, а сама премия разбита на разные номинации. Одна называется «Надореставрация». Почему-то вспомнилось о единственном памятнике архитектуры на территории плоскостной Ингушетии — Назрановской крепости и проекте ее реставрации, анонсированном несколько лет назад. Что там «отреставрировали» — это мы сегодня прекрасно видим. Проведенные работы даже, недореставрацией назвать невозможно. В общем, голосуйте.

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