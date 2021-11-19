Об антипремии 31 августа текущего года на своей пресс-конференции заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», член центрального штаба ОНФ Захар Прилепин. По его словам, она должна привлечь внимание к фактам неисполнения поручений Президента России о необходимости защищать культурное наследие, а также осветить самые значимые потери, выявить и «наградить» виновников разрушения памятников культуры.

По итогам голосования и решения экспертного жюри определят наиболее вопиющие нарушения в сфере сохранения культурного наследия, а список виновных организаций и чиновников будет передан в правоохранительные органы. В состав жюри вошли авторитетные граждане из разных регионов России. Итоги голосования будут объявлены 1 декабря во время вручения антипремии в Москве.

К слову, среди ее номинантов есть и главы нескольких субъектов Федерации, а сама премия разбита на разные номинации. Одна называется «Надореставрация». Почему-то вспомнилось о единственном памятнике архитектуры на территории плоскостной Ингушетии — Назрановской крепости и проекте ее реставрации, анонсированном несколько лет назад. Что там «отреставрировали» — это мы сегодня прекрасно видим. Проведенные работы даже, недореставрацией назвать невозможно. В общем, голосуйте.