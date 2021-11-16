Обсуждение прошло под председательством главы аграрного ведомства Магамеда Гагиева с участием руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РИ Керима Белхароева, начальников отделов РСЦ Айны Балхаевой и Лиды Гомкортиевой, а также работников министерства.

Глава аграрного ведомства республики высоко оценил работу специалистов регионального Россельхозцентра. Он отметил, что благодаря филиалу в хозяйствах в срок было проведено опрыскивание сельскохозяйственных посевов. Руководитель ингушского РСЦ в свою очередь отметил, что филиалу выделена дополнительная техника, и заверил в том, что сотрудничество учреждения с сельхозтоваропроизводителями региона будет продолжаться и наращиваться. В своем выступлении он также затронул вопросы семеноводства и защиты растений — двух основных направлений деятельности учреждения.

Более подробно об этом рассказали начальники отделов Айна Балхаева и Лида Гомкортиева. Специалисты были едины во мнении, что работу с хозяйствами по этим направлениям необходимо усиливать и наращивать. Ими была подготовлена презентация, в которой они подробно рассказали аграриям о таких цифровых программах, как «АгроСемЭксперт» и «Цифровой фитомониторинг». Программы начали внедрять в рамках «Года цифровизации», объявленного ФГБУ «Россельхозцентр» в 2020 году.

Эти продукты призваны упростить взаимодействие учреждения с хозяйствами и другими заинтересованными структурами по линии защиты растений и семеноводства. Программа «Цифровой фитомониторинг» позволяет в режиме онлайн отслеживать фитосанитарное состояние сельскохозяйственных культур, выявить видовой состав вредных объектов, динамику их развития и распространения на территории конкретного сельскохозяйственного угодья по отдельному району и республики в целом. Данные, занесенные в программу, можно увидеть на интерактивной карте, благодаря которой можно обоснованно принять соответствующие меры, связанные с фитосанитарным состоянием посевов.

«АгроСемЭксперт» в свою очередь помогает специалистам, исследующим качество семенного и посадочного материала. В неё вносятся данные, полученные при оценке посевных качеств семян, результаты апробации семенных посевов и участков гибридизации, с последующей выдачей соответствующих документов. В программе также имеется реестр сортов.