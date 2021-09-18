В региональном штабе общественной поддержки прошел «круглый стол» по вопросам сохранения и развития родного языка.

Для каждой нации родной язык — это Божий дар, который бережно передается из поколения в поколение. Это не просто средство общения, а часть культуры, без которого не может существовать ни один народ. Сегодня ингушская речь занесена в список наследия ЮНЕСКО — это ясный сигнал всем жителям республики обратиться к истокам и взяться за более глубокое изучение своего языка.

На мероприятии в штабе общественной поддержки выступили Магомед Дарсигов, Мустафа Цуров, Батыр Хамхоев, Тамара Мальсагова, Ахмед Цороев, руководитель регионального штаба общественной поддержки Розат Долгиева, писатели Нурдин Кодзоев и Руслан Паров и другие.

Участники встречи обсудили существующую систему преподавания ингушского языка и способы ее совершенствования, вопросы государственной поддержки, создания специальных экспертных групп по сохранению и развитию родного языка, популяризации интереса к его изучению у молодежи и повышения ответственности родителей за организацию языковой среды в семье и в быту.

«Судьба нашего родного языка, прежде всего, зависит от того, насколько каждый из нас будет стараться для его сохранения. Считаю, что основа любви к родному языку закладывается в семье. Если дети будут расти в языковой среде, где уважают традиции, обычаи, и культуру, то вопрос исчезновения языка со временем уйдет. Поэтому нужно, чтобы родители сами ответственно относились к этому вопросу», — подчеркнул Нурдин Кодзоев.

Ораторы отмечали, большое влияние цифровых носителей и приложений, адаптированных под русский язык, подчас недостаточно сильные требования к знанию ингушского языка в школах часто приводят к тому, что дети даже не владеют бытовым родным языком.