Выступившие перед собравшимися военный комиссар республики Тимур Местоев и депутат парламента Ингушетии Бадрудин Олигов, являющийся офицером в отставке, рассказали о деталях предстоящей работы, которая должна завершиться до 1 июля. Подчеркивалось, что необходимо набрать, а потом в месячный срок подготовить на полигоне 94 контрактника в возрасте до 50 лет, которые и образуют Ингушскую роту.

По словам выступавших, подобная работа завершена в соседних республиках, однако, из-за некоторых причин, наши ребята (в общей сложности более 160 человек) записались в контрактники в других регионах. По словам Евлоева, эти причины уже устранены и, любой желающий может оформиться на контрактную службу в кратчайшие сроки на базе 503-го мотострелкового полка, дислоцирующегося в сельском поселении Троицкое Сунженского района, пройдя минимальный набор проверок. Уточнялось, что лицам с уголовным прошлым откажут в записи.

— Наши ребята зарекомендовали себя храбрыми воинами, достойными предков, служивших в легендарной «Дикой дивизии», они первыми взяли под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию, предотвратив техногенную катастрофу, которую пытался там устроить противник, — сказал Евлоев. — К сожалению есть и погибшие и, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы семьи героев ни в чем не нуждались. Сегодня наша задача — в кротчайшие сроки сформировать роту, которой будет командовать наш земляк.

По словам представителей воинской части, набор граждан на военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится 1-6 месяцев, долгосрочный: 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот. В частности — это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12, 5 лет службы, статус ветерана боевых действий, крупные страховые выплаты. Денежное довольствие со всеми доплатами доходит до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что каждый контрактник, записавшийся в Ингушскую роту сразу же получит от властей региона по 100 тысяч рублей.