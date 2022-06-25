Актуально

Потомки всадников «Дикой дивизии»

В республике продолжается набор граждан на военную службу по контракту в именную Ингушскую роту

0

В муниципальном дворце культуры города Назрани, под руководством первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева прошел сход граждан республики с участием глав муниципальных образований, представителей военно учетных столов, других специалистов армейской сферы. Повестка дня встречи — активизация формирования в республики именной Ингушской роты на контрактной основе для участия в специальной военной операции.

Выступившие перед собравшимися военный комиссар республики Тимур Местоев и депутат парламента Ингушетии Бадрудин Олигов, являющийся офицером в отставке, рассказали о деталях предстоящей работы, которая должна завершиться до 1 июля. Подчеркивалось, что необходимо набрать, а потом в месячный срок подготовить на полигоне 94 контрактника в возрасте до 50 лет, которые и образуют Ингушскую роту.

По словам выступавших, подобная работа завершена в соседних республиках, однако, из-за некоторых причин, наши ребята (в общей сложности более 160 человек) записались в контрактники в других регионах. По словам Евлоева, эти причины уже устранены и, любой желающий может оформиться на контрактную службу в кратчайшие сроки на базе 503-го мотострелкового полка, дислоцирующегося в сельском поселении Троицкое Сунженского района, пройдя минимальный набор проверок. Уточнялось, что лицам с уголовным прошлым откажут в записи.

— Наши ребята зарекомендовали себя храбрыми воинами, достойными предков, служивших в легендарной «Дикой дивизии», они первыми взяли под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию, предотвратив техногенную катастрофу, которую пытался там устроить противник, — сказал Евлоев. — К сожалению есть и погибшие и, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы семьи героев ни в чем не нуждались. Сегодня наша задача — в кротчайшие сроки сформировать роту, которой будет командовать наш земляк.

По словам представителей воинской части, набор граждан на военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится 1-6 месяцев, долгосрочный: 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот. В частности — это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12, 5 лет службы, статус ветерана боевых действий, крупные страховые выплаты. Денежное довольствие со всеми доплатами доходит до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что каждый контрактник, записавшийся в Ингушскую роту сразу же получит от властей региона по 100 тысяч рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла акция в поддержку спецоперации на Донбассе
Работники статистики отмечают профессиональный праздник
В СУ СКР по Ингушетии действует «горячая линия» для беженцев из Донбасса
В проекте «Билет в будущее» примут участие около 3 тыс. учащихся Ингушетии
У четверых жителей Ингушетии нашли СВУ и оружие в ходе обысков
Ингушские архивисты оказали методическую помощь муниципальному архиву города Сунжи
Житель Ингушетии получил три года условно за обрез ружья
В Ингушском политехническом колледже состоялась профилактическая беседа
Ветеринары Ингушетии проводят санитарную обработку животных и мест их содержания от клещей
Ингушских вокалистов приглашают к участию в фестивале военной и патриотической песни «За тех, кто в море!»
В ЦКР столицы Ингушетии открывается новый курс «Дизайн одежды»

Главное

Яндекс.Метрика

 