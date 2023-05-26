В общеобразовательных школах и в средних и высших учебных заведениях прошли лекции по проблемам заболеваний эндокринной системы, профилактические беседы проведены с воспитанниками детских общеобразовательных дошкольных учреждений, с медицинскими работниками состоялись семинары, где врачи центра рассказали о новых методах профилактики заболеваний эндокринной системы.

Читателям о заболеваниях эндокринной системы расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева:

— Для начала давайте рассмотрим, что вообще представляет собой щитовидная железа и какие функции она выполняет.

Щитовидная железа — это орган, который отвечает за выработку йодсодержащих гормонов и считается одним из самых больших органов в эндокринной системе человека. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в организме, влияющие на рост и развитие организма. Сбой в работе щитовидной железы ведет к росту ее размеров, учащенному сердцебиению, истощению, появлению психоэмоциональной нестабильности.

Заболевания щитовидной железы опасны тем, что нарушения в ее работе маскируются под симптомы заболеваний других органов. Железа формируется полностью к 8-9-му месяцу внутриутробного развития ребенка, а гормоны начинают вырабатываться на пятой неделе развития плода. Масса щитовидной железы составляет 30-40 грамм. У женщин масса и объем железы больше, чем у мужчин.

Симптомы при пониженной выработке гормонов щитовидной железы проявляются в увеличении веса, возникает слабость, сонливость, повышается утомляемость, отек лица и конечностей, возникает депрессивное состояние, нарушается сон и менструальный цикл. Сухость кожи, ломкость ногтей и волос, запоры, слабая пульсация, ухудшение памяти и внимания — это еще одни симптомы, которые могут возникать при заболевании щитовидной железы.

При повышенной выработке гормонов щитовидной железы возникают жалобы на общую слабость, недомогание, бессонницу, раздражительность, также отмечается повышение артериального давления, дрожь в конечностях или во всем теле, снижение веса, повышенная потливость, непереносимость жары, жидкий стул, тахикардия. Возможны нарушения зрения, проявляющиеся в неприятных ощущениях в глазах.

Принципом профилактики эндокринных заболеваний является здоровый образа жизни: отказ от вредных привычек, соблюдение сбалансированного правильного питания, соблюдение режима отдыха и сна, избегание всякого рода излучений.

При появлении первых же симптомов заболевания нужно обратиться к специалисту, соблюдать рекомендации и вовремя проходить осмотр. Назначенные лечащим врачом анализы нужно обязательно сдавать, а также проходить все прописанные врачом обследования.