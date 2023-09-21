— Случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола» ни в республике, ни в целом по России не зафиксировано, — рассказала газете «Ингушетия» заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Майя Цолоева.

По ее словам, данный вирус имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники.

— Новый вариант коронавируса зарегистрирован уже более чем в 10 странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию, — подчеркнула собеседница. — В конце августа «Пиролу» выявили во французском регионе Гранд-Эст. В регионах России пока не подтвержден ни один заболевший новым штаммом коронавируса. Конечно же, гарантировать, что эта зараза не перекочует на просторы нашей необъятной страны, никто не в силах. А потому единственным средством максимально обезопасить себя от нее, являются знакомые и привычные меры профилактики, в том числе и вакцинация. Обновленные вакцины, разработанные для борьбы с «Омикроном», эффективны и против «Пиролы», поэтому новой прививки не требуется. Особо отмечу, что отказ от прививок создает угрозу здоровью не только конкретного человека, но и в целом для всего населения территории, особенно для лиц со сниженным иммунитетом: это маленькие дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, беременные и т. д. Кроме того, существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения.

Цолоева перечислила симптомы нового штамма, подчеркнув, что они схожи с обычными для коронавируса. Это средняя температура около 38 градусов, которая вовсе может отсутствовать, насморк, чихание, заложенный нос, кашель и першение в горле, общая слабость, ломота в теле, сниженный аппетит. Возможны и личные побочные реакции: диарея, тошнота, рвота.