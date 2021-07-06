Людям приходится затрачивать много усилий, чтобы вырастить и собрать урожай зерновых культур. Но мало собрать урожай, надо еще все зерно хорошо сохранить в течение года. Соблюдение всех правил при закладке зерна на хранение позволяет сельскохозяйственным производителям обеспечить сохранность всех качественных показателей урожая и минимизировать возможные потери. Правила хранения зерна предполагают выполнение условий подготовки зернохранилища и зерна на закладку, режима хранения (температура, влажность и пр.).

Как отметили в Россельхознадзоре по Ингушетии, для обеспечения сохранности зерна можно применить три режима хранения: 1) сухого зерна; 2) зерна в охлажденном состоянии; 3) зерна без доступа воздуха, то есть в герметических зернохранилищах.

В России, как и в большинстве стран мира, наиболее распространены первые два режима хранения в сочетании с такими вспомогательными приемами, как очистка, активное вентилирование и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заражения зерновых масс вредителями.

Как рассказала газете «Ингушетия» госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по республике З. Яндиева, для обеспечения сохранности зерна необходимо знать не только физические свойства зерновой массы, но и физиологические процессы, происходящие в ней при хранении. К физиологическим процессам зерновой массы относят дыхание, послеуборочное дозревание, прорастание и самосогревание.

Урожай убирают, как правило, в тот период, когда зерно еще не достигло полной физиологической спелости. У свежеубранного зерна наблюдается низкая всхожесть и пониженные хлебопекарные качества. При организации правильного хранения зерна через несколько недель оно приобретает качество нормального полноценного зерна. Период, в течение которого в зерне улучшаются посевные и технологические качества, называют послеуборочным дозреванием. Наиболее благоприятная температура от 15 до 30°С. Основным способом хранения зерновых масс является хранение их насыпью в сухом состоянии, что является наиболее приемлемым для долгосрочного хранения зерна.

К зернохранилищам — местам организованного и рационального хранения зерна — предъявляются определенные требования: технические, технологические, эксплуатационные и экономические. Каждое зернохранилище должно иметь план приема и размещения зерна по складам и силосам элеватора, в котором предусматривается:

— рациональное использование емкостей зернохранилищ;

— правильное размещение зерна в зависимости от его качества и количества;

— предупреждение излишних внутренних перемещений;

— рациональное использование механических средств;

— размещение в тыловых неприрельсовых складах партий зерна;

— возможность формирования однородных по качеству партий.

Как подчеркнули специалисты Россельхознадзора по Ингушетии, хранение зерна в неприспособленных складских помещениях, как показывает опыт, приводит к увеличению потерь зерна, к снижению его качества, к зараженности вредителями и, как результат, к большим финансовым потерям товаропроизводителей.

Развитие и функционирование зернохранилищ в настоящее время и в будущем напрямую связано с реализацией основных направлений агропродовольственной политики страны, с совершенствованием российского зернового рынка, с общей системой правового, экономического и технического регулирования.