Плодоношение деревьев напрямую зависит от правильного соблюдения процесса обрезания ветвей. К тому же это позволяет получить правильно растущее дерево. Данная процедура зависит от того, как в дальнейшем сформируется крона и будет развиваться растение, а также сколько урожая оно будет приносить.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхознадзоре по республике, обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.

В южных регионах обрезку делают поздней осенью и зимой, поскольку на юге морозы не такие сильные, как на севере. Этот процесс в зимнее время нужен для омоложения старых растений, формирования правильной кроны у молодых саженцев. Так снижается плодоношение молодых растений — они нуждаются в отдыхе. Нежелательно позволять дереву приносить плоды несколько лет подряд.

Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы. Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.

— У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см. Часто садоводы жалеют саженец, считая, что «у него еще нечего обрезать». Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше, — рассказала специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по Ингушетии Х. Мусиева.

По её словам, ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега. При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник.

В том случае, когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.

Если в крону попадает слишком мало света, то ветки, которые находятся внутри кроны, не будут приносить плоды и со временем вовсе отомрут. Плоды будут формироваться только на тех ветках, на которые будет попадать свет. Если редко или совсем не обрезать деревья, плоды будут расти только на труднодоступных ветках, которые очень высоко.

Процедура обрезки должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года — это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.

Большое количество урожая может привести к поломке веток молодого растения. Рекомендуется зимой обрезать лишние сучки. Садоводы сначала приступают к обрезке семечковых пород, а затем косточковых.