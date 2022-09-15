Соответствующий указ о праздновании этого дня за № 786 Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал ещё в конце 2020 года. Тогда же глава государства дал распоряжение правительству образовать организационный комитет по подготовке к празднованию этого исторического события. Кроме того, В. В. Путин поручил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по празднованию, предусмотрев в нем мероприятия по увековечению памяти академика Андрея Николаевича Туполева.

ПАО «Туполев» — российская компания-разработчик авиационной техники, занимающаяся проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов. Входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

ПАО КБ «Туполев» ведет свою историю от Комиссии по металлическому самолетостроению, созданной 22 октября 1922 года при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Туполев и его учитель Николай Жуковский смогли убедить руководство молодого советского государства в необходимости развития отечественного авиапрома и целесообразности цельнометаллического авиастроения. Легкий, но прочный дюралюминий заменил в самолетах и хрупкое дерево, и тяжелое железо. Следуя заветам Жуковского, Туполев развивал авиационную науку и её экспериментальную базу, став вдохновителем и основателем российского металлического самолётостроения в эпоху господства деревянных конструкций, и этим создал перспективное направление развития мирового самолётостроения.

Туполев и его коллектив в начале 20-х годов прошлого столетия создал тяжёлые бомбардировщики, по своим конструктивным и компоновочным решениям на долгие годы определившие пути развития тяжёлых самолётов как военного, так и гражданского назначения.

Основанное легендарным российским авиаконструктором А. Н. Туполевым бюро разработало и спроектировало более 300 различных моделей и модификаций самолетов, 70 из которых строились серийно. За сто лет истории выпущено более 18 тыс. самолетов марки «Ту», установлено около 280 рекордов грузоподъемности и дальности полета, около 80 из которых имеют мировое значение. Крылатые машины Туполева выполнили около 30 выдающихся перелётов. Помимо военных самолетов, внесших весомый вклад в разгром врага в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, одним из мирных направлений работы туполевцев стал выпуск гражданских авиалайнеров.

На самолётах Туполева советские лётчики впервые садились на Северный полюс, на его машинах экипажи Чкалова и Громова выполнили рекордные перелёты из Москвы в США. По его инициативе был создан первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104, положивший начало массовой эксплуатации пассажирских реактивных самолётов в мире. Под его руководством были созданы первоклассные военные и пассажирские самолёты различного назначения, во многом определившие лицо мировой авиации в XX столетии.

Благодаря усилиям Туполева в стране началось крупносерийное производство металлических самолётов, причём он же разработал технологию, которая ускорила процесс сборки этих машин. Конструктор руководил производством самолётов-разведчиков, истребителей, бомбардировщиков, транспортных, пассажирских, морских самолётов, а также торпедных катеров, аэросаней и первых советских дирижаблей. Большой вклад в авиационное строительство внесли созданные Туполевым единичные агитационные самолёты «Правда», «Максим Горький», «Родина», которые эксплуатируются сегодня авиакомпаниями в десятках стран.

Он оставил заметный след в истории авиации. Под его руководством за почти пятидесятилетнюю творческую деятельность было сконструировано более 120 самолетов самых разнообразных типов, 70 из которых выпускались серийно. Среди них были истребители и бомбардировщики, морские торпедоносцы и штурмовики, планеры и пассажирские лайнеры. И даже сейчас много пассажиров нашей страны летают на самолетах, спроектированных под руководством Андрея Туполева.

Советский учёный и авиаконструктор, генерал-полковник, доктор технических наук Андрей Николаевич Туполев родился 29 октября (10 ноября) 1888 года в деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области в многодетной семье провинциального нотариуса. По происхождению — дворянин. Его мама, Анна Васильевна (урождённая Лисицына), была дочерью судебного следователя из Тифлиса. Она была хорошо образованна (окончила очень престижную по тем временам Мариинскую женскую гимназию в Твери), знала несколько языков, прекрасно играла на рояле, занималась всем домашним хозяйством и самостоятельно дала детям начальное образование.

Отец, Николай Иванович Туполев, был родом из Сургута, выходцем из сибирских казаков. Учился на юриста в Санкт-Петербургском университете, сочувствовал революционерам-народникам. Хотя и не участвовал в деятельности народнических организаций, после убийства Александра II был выслан из Санкт-Петербурга. Родители Туполева купили на сбережения Анны Васильевны небольшую усадьбу Пустомазово, где занялись сельским хозяйством.

С 1901 года тринадцатилетний Андрей Николаевич обучался в Тверской гимназии, где вёлся урок ручного труда. Андрей проявлял большой интерес к точным наукам и технике. Здесь он мог заниматься столярным ремеслом, и именно в этой гимназии юноша понял, что любит технику, и решил идти в этом направлении.

В 1908 году он поступил в Императорское Московское техническое училище (ИМТУ), где на полном серьёзе увлёкся аэродинамикой. В октябре 1909 года лекции по воздухоплаванию в ИМТУ стал читать Н. Е. Жуковский, который также возглавлял воздухоплавательный кружок, образованный по инициативе студентов. В декабре этого же года в кружок пришел Туполев, для которого знакомство с Николаем Егоровичем оказалось судьбоносным. Сам же он говорил, что «с этого мгновения началась моя авиационная жизнь».

Спустя всего четыре месяца Андрей Туполев стал одним из самых активных участников кружка. Выполненные им работы — плоская аэродинамическая труба и модель самолета — привлекали внимание людей на состоявшейся вскоре воздухоплавательной выставке. Также Туполев участвовал в постройке планера, на котором в 1910 году самостоятельно совершил свой первый полёт.

Но, к сожалению, в 1911 году успешная учёба и активная научная деятельность неожиданно прервались, когда за участие в студенческих волнениях и за распространение нелегальной литературы Туполев был арестован и в административном порядке выслан из Москвы на родину под негласный надзор полиции. Только накануне Первой мировой войны, 6 февраля 1913 года, полицейский надзор за Туполевым был отменен, и осенью этого года он сумел восстановиться в ИМТУ, продолжив работу в аэродинамической лаборатории, построенной на базе старого кружка. За следующий год он быстро стал одним из активнейших учеников Жуковского, проявляя способности как научного исследователя, так и конструктора. Училище Туполев окончил с отличием.

Свою деятельность в самолетостроении Туполев начал с проектирования и постройки цельнометаллических аэросаней для Красной армии, а также глиссеров и торпедных катеров для Военно-морского флота.

В 1916-1918 годах Туполев участвовал в работах первого в России авиационного расчётного бюро; конструировал первые аэродинамические трубы в училище. Вместе с Жуковским был организатором и одним из руководителей ЦАГИ, где окончательно определилось призвание молодого инженера. В эти годы он становится членом коллегии и заместителем начальника института по опытному цельнометаллическому самолётостроению. Опытным путём доказал, что кольчугалюминий является для самолётостроения достойной заменой непрочному дереву, с одной стороны, и тяжёлому железу — с другой.

Используя опыт строительства аэросаней, конструктор создает в 1924 году первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2, построенный из легкого металла — кольчугалюминия. Для этого Туполев поехал в Кольчугино и лично руководил на местном заводе опытными плавками, пока производственники не освоили новый материал. В конструкторском бюро, проектировавшем этот самолет, кроме самого Туполева, в то время работало всего 12 человек.

Таким образом, в жизни Андрея Николаевича появилась цель — создать целую новую отрасль, авиационную промышленность, способную массово разрабатывать и производить самолеты. В 20-х годах прошлого столетия, благодаря предложению Туполева, высшим руководством страны принято было решение создать металлургическую базу для самолетостроения, позволившую производить в большом количестве специальные авиационные материалы. Шаг за шагом, на примере зарубежных моделей и собственного опыта формировались в ЦАГИ производственный и конструкторский коллективы, расширялись производственные помещения и мощности. Инициалы конструктора Туполева и первые буквы его фамилии решено было использовать в названиях серий советских самолетов АНТ и ТУ.

Созданный им цельнометаллический двухмоторный самолёт ТБ-1 отличался высокими лётными данными и считался в мире одним из лучших бомбардировщиков. В 1932 году Туполевым был сконструирован усовершенствованный самолёт ТБ-3 (АНТ-6), с помощью которого была осуществлена высадка экспедиции на Северном полюсе.

Под руководством Туполева строился и первый серийный советский цельнометаллический самолет АНТ-3, на котором в 1926 году известный летчик М. Хромов и бортмеханик В. Радзевич в течение трех дней облетели столицы многих европейских стран. Этот полет стал одним из первых успехов советской авиации.

В 1929 году самолет АНТ-4 «Страна Советов», преодолев нашу страну с запада на восток, пересек Тихий океан и, покрыв расстояние более чем 20 тысяч километров, достиг Америки. Этот рекорд послужил прямым доказательством возможности осуществления беспосадочных полетов в США, которые в 1937 году на самолете АНТ-25 подтвердили экипажи Валерия Чкалова и Михаила Громова.

Но в том же знаменательном для советской авиации 1937 году начался самый тяжелый период в жизни Андрея Туполева, когда его арестовали по ложному обвинению и посадили в тюрьму. И виновен в этом был не И. В. Сталин. Как вспоминал впоследствии выдающийся советский летчик-испытатель М. М. Громов, «аресты происходили потому, что авиаконструкторы писали доносы друг на друга, каждый восхвалял свой самолет и топил другого».

Кроме создания «русско-фашистской партии», Туполеву предъявили обвинения почти во всех грехах: в шпионаже в пользу и Франции, и Германии, в срыве сроков строительства нового ЦАГИ, во внедрении «вредительской» американской технологии в советское самолетостроение. Приговор был неоправданно жесток: 15 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах с конфискацией имущества. На практике в то время это означало только одно: расстрел.

Но Туполев, как любой умный человек, решил потянуть время: может, все рассосется, — подумал он и начал действовать по своей схеме. Вначале он признался во всех прегрешениях, потом отказался от своих показаний и стал бомбардировать письмами Сталина и народного комиссара внутренних дел Берию, в которых он доказывал свою невиновность и невиновность своих коллег, попавших вместе с ним за решетку. Такая тактика сработала, и вместо расстрела Туполев и многие его товарищи начали работать в так называемой «Туполевской шараге», итогом деятельности которой стало создание уникальных бомбардировщиков Ту-2, Пе-2, Пе-8, которые стали основой бомбардировочной авиации в Великой Отечественной войне. За эту ударную работу Сталин досрочно в июле 1941 года освободил от наказания со снятием судимости Туполева и двадцать его ближайших помощников. Правда, полностью реабилитирован Туполев был только в апреле 1955 года.

Ту-2 был вторым по важности советским двухдвигательным бомбардировщиком, разработанным Андреем Туполевым после ареста. В 1941 году был выпущен один опытный экземпляр. Серийный выпуск этого самолета продолжался с 1942 по 1952 год. А всего за время Великой Отечественной войны было выпущено 800 самолётов этого типа, из которых на фронт попало около 750 машин. В общей сложности в воздушных схватках во время войны участвовало девять типов самолетов А. Туполева общей численностью около 5 тысяч машин.

В годы Великой Отечественной войны знаменитый конструктор неоднократно посещал Казанский авиационный институт. Руководил продувками моделей своих самолётов, по результатам которых создавались новые боевые самолёты и их модификации. Очевидцы рассказывали, что где бы Андрей Николаевич ни находился, что бы он ни делал, его голова постоянно думала: что из прочитанного, услышанного или увиденного можно применить для развития самолетостроения.

После окончания войны Туполев развернул строительство новых лабораторных и производственных корпусов, специализированных цехов и филиалов, основал летно-доводочную базу. Не забывая про своих сотрудников, он добивался сооружения для них новых домов и баз отдыха, садовых кооперативов и детских садов.

С наибольшей силой зазвучало имя Андрея Туполева с появлением реактивной авиации. Созданный на базе военного бомбардировщика Ту-16 первенец советской реактивной гражданской авиации лайнер Ту-104 стал известен всему миру. Затем конструктор создал целую серию великолепных пассажирских и военных самолетов.

В 1958 году под его руководством был создан уникальный пассажирский летательный аппарат Ту-114, намного опередивший свое время. Надежный сверхдальний аэробус на многие годы завоевал лидерство на линиях большой протяженности, не имея аналогов по экономической эффективности. Ту-114 работал на международных линиях, совершая перелеты через океан на Кубу и в Америку.

Последним самолетом, который сконструировал и довел до постройки Андрей Туполев, был сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, ставший лебединой песней конструктора. Он появился на свет в 1968 году и стал знаменитым уже не только в СССР, но и во всем мире.

Трудовая деятельность Андрея Туполева была высоко оценена не только на родине авиаконструктора, но и далеко за пределами страны. Он был избран действительным членом Академии наук СССР, почетным членом Королевского общества аэронавтики Великобритании и Американского института аэронавтики и астронавтики. Ему были присуждены премия и золотая медаль имени Н. Е. Жуковского, Ленинская премия, пять Государственных премий СССР, высшая награда Международной авиационно-спортивной федерации (ФАИ).

Туполеву Андрею Николаевичу трижды было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он являлся почетным гражданином Парижа, Нью-Йорка и города Жуковский Московской области.

Андрей Николаевич Туполев никогда не состоял в рядах КПСС. Тем не менее, неоднократно избирался депутатом советов различных уровней. Выступления Андрея Николаевича, как известного государственного и общественного деятеля, всегда отличались эмоциональностью и широтой суждений, выражали надежды на светлое будущее человечества.

По рассказам очевидцев, Туполев, являясь талантливейшим ученым и конструктором, руководителем громадного, многотысячного коллектива инженеров, технологов, летчиков-испытателей, техников и рабочих, всегда оставался очень простым и дружелюбным человеком, обожал свою семью, природу, компанию друзей, вкусную еду. В быту Туполев отличался крайней консервативностью, предпочитая носить старые, но удобные куртки, брюки, туфли. Заставить его купить новую вещь удавалось с большим трудом.

Со своей женой Андрей Туполев прожил очень яркую и счастливую жизнь. Юлия Николаевна сопровождала его всюду, где только было возможно: в командировках за границу, на научных конференциях, торжественных и дружеских открытых приемах. Хорошо зная иностранные языки, Юлия Николаевна помогала Туполеву в переговорах с иностранцами.

Андрей Николаевич поддерживал дружеские отношения с И. В. Курчатовым, А. П. Виноградовым, А. Т. Твардовским, М. В. Келдышем, П. Л. Капицей, С. П. Королевым и многими другими выдающимися людьми того времени.

До последних дней своей жизни Туполев сохранял твердую память и ясное сознание, всем интересовался и участвовал в важнейших делах своего детища — конструкторского бюро, названного в его честь при жизни.

Андрей Николаевич скончался 22 декабря 1972 года, оставив после себя нереализованные проекты и более 120 типов построенных самолетов. Достижения конструктора Туполева в авиастроении и его заслуги перед отечественной наукой огромны, аналогов им в истории человечества нет! Андрей Николаевич заслуженно стал человеком-эпохой, который навсегда останется в памяти людей патриархом советского самолетостроения.

С именем легендарного авиаконструктора, а также с деятельностью конструкторского бюро «Туполев» связаны много мест и объектов нашей страны. К примеру, в Центральном федеральном округе насчитывается полтора десятка мест и объектов, связанных с именем академика А. Н. Туполева. За пределами ЦФО филиалы и подразделения ПАО «Туполев» расположены в Казани, Самаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Ахтубинске, Таганроге.

В Москве именем Академика Туполева названа набережная, на которой находится Авиационный учебно-методический центр ПАО «Туполев». В 2018 году по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» имя А. Н. Туполева присвоено международному аэропорту Внуково. Через год здесь был открыт бронзовый бюст.

С этого времени существует туристический маршрут «Тропа Туполева на Кимрской земле». Она проходит по местам, связанным с самим Туполевым, его родными и близкими. На месте имения Туполевых появился мемориальный комплекс — фрагмент дома-усадьбы, где родился и рос будущий авиаконструктор.

В Кимрском краеведческом музее создан мемориальный зал авиаконструктора, а в створе Кимрского моста через Волгу со стороны Савёлово установлен Ту-124В — первый в мире пассажирский самолет с турбовентиляторными двигателями.

Одна из улиц в Твери носит имя Академика А. Н. Туполева, а в тверской деревне Устиново действует Центр патриотического воспитания имени легендарного конструктора. Туполевские улицы есть и в обеих российских столицах, Праге и Улан-Удэ, Киеве и Амстердаме. Также имя Туполева носит государственный технический университет в Казани. А в 2016 году в серии «Великие умы России» вышла книга Адели Нурмухаметовой «Андрей Туполев».