При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией нужно предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года, считает она.

Эту идею вице-премьер предложила представить Президенту России Владимиру Путину. Председатель правительства Михаил Мишустин предложение Татьяны Голиковой поддержал. Он также попросил вице-премьера Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.

Также вице-премьер предложила пускать на массовые мероприятия, в торговые центры и другие места массового скопления людей только по QR-кодам либо по отрицательным ПЦР-тестам, если есть противопоказания к вакцинации. Она настоятельно рекомендовала регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам, чтобы они оставались дома на самоизоляции, а на улицу выходили только в случае крайней необходимости.

Работающих непривитых и непереболевших граждан старше 60 лет Татьяна Голикова предложила перевести на дистанционный режим работы как минимум на четыре недели. За это время те, у кого нет противопоказаний к вакцинации, должны сделать прививки.

Обращаясь к работодателям, она попросила, чтобы они предоставили работникам два выходных дня, чтобы те прошли вакцинацию.

Михаил Мишустин назвал предложенные меры по борьбе с коронавирусом «вынужденными и необходимыми». Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что в ряде регионов России ситуация с Covid-19 напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах страны.

«Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно», — подчеркнула главный санитарный врач.

Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а правительство страны и оперативный штаб займутся реализацией, заявил в среду пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, Кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения», — приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Меры, предложенные Татьяной Голиковой, призваны снизить темпы распространения в стране новой инфекции, уже превзошедшие прошлогодние показатели. Кроме того, необходимо снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Как отметил Михаил Мурашко, сейчас под наблюдением медиков находятся почти 1,22 млн больных (на пике в прошлом году, по его словам, их было 1,3 млн), а на больничных койках — 255 тыс. При этом количество этих коек уже почти достигло пиковых показателей — сейчас в стране их 274 тыс.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 202,1 млн тестов на Covid-19, из них 512 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 738 тыс. 781 человек.

Что касается ситуации в Ингушетии, на 20 октября число умерших с коронавирусом выросло уже до 352 человек. Лабораторно подтверждено 22 832 случая Covid-19 (+66 за сутки). Всего под медицинским наблюдением находятся 1 679 человек.

На 18 октября первым компонентом вакцины в регионе привились 153 949 человек, или 63,2% от общего количества полученной вакцины и 53,9% от количества подлежащего вакцинированию населения. Завершили вакцинацию 147 494 жителя республики, сообщила на заседании в правительстве министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева.

Она отметила, что республикой получено 243 640 комплектов вакцины против коронавируса.

Также на заседании был поднят актуальный вопрос обеспечения больных Covid-19 медицинским кислородом. По словам Рукият Торшхоевой, в регионе функционируют 470 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 17,7%. Обеспеченность медицинских организаций кислородом составляет более 7 тонн и в наличии свыше 300 баллонов.

Председатель правительства республики Владимир Сластенин обратил особое внимание на важность вопроса по обеспечению и поставке кислорода для лечебных учреждений, дав поручение вице-премьеру Марьям Амриевой, руководителям Минздрава и Минпромсвязи ежедневно контролировать ситуацию в больницах.

«Нет задачи важнее, чем недопущение отсутствия кислорода в наших больницах», — подчеркнул Владимир Сластенин.

В то же время, Ставропольский край, Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Калмыкия не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от Covid-19. В трех последних пока не планируется вводить систему QR-кодов, следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений региональных властей.

Отмечается, что в Калмыкии и Ингушетии, в частности, выявляют по 60-70 новых случаев Covid-19 в сутки.