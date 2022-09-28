По предварительным данным, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожье — 93,11 процента.

Ряд западных государств уже заявили, что не признают итоги плебисцитов (что и следовало ожидать), но — это их проблемы. Как сказал глава ДНР Денис Пушилин, «теперь — вперед: созидать, строить и, конечно же, побеждать».

Хотя название возможного нового российского федерального округа пока не раскрывается. Однако уже появились сообщения, что будет «Крымский».

Впрочем, это дело недалекого будущего, вернемся к тому, что происходило в эти дни.

Сегодня Западу и Киеву (сквозь или через зубы) приходиться признавать — они не смогли запугать людей, а очередные санкции (которые по счету!) уже даже раздражение не вызывают, только — усмешку: чем бы дитя не тешилось!

Однозначно: все, что сегодня происходит в Донбассе и на освобожденных территориях — это восстановление справедливости. В городе Краснодоне Луганской Народной Республики в эти дни после реконструкции открыт мемориал «Непокоренные», посвященный молодогвардейцам — ребятам, которые защищали свою страну в годы ВОВ не по приказу, а по зову сердца, самому младшему из них было всего 14 лет. Непокоренные — это сегодня не только про молодогвардейцев. Это теперь — про всех жителей Краснодона и ЛНР, всего Донбасса. Историю невозможно переписать, если память о ней хранится в сердцах людей.

80 лет назад юноши и девушки Краснодона объединились в подпольную организацию, чтобы помогать партизанскому движению. Для вермахта этот район, как и весь Донбасс в целом, был важен своей угледобычей. Но краснодонцы не дали захватчикам ни одной тонны угля за все время оккупации. В день, когда нацисты планировали запустить одну из шахт, молодогвардейцы подпилили трос лебедки, и рухнувшая клеть похоронила планы гитлеровцев. И это была одна из сотен дерзких акций молодогвардейцев. Хранители музея «Молодой гвардии» многие десятилетия отстаивали правду о человеке, который первым организовал и сплотил ребят — 18-летнем Викторе Третьякевиче. Ровно через 80 лет справедливость восстановил Президент России Владимир Путин, присвоив Виктору Третьякевичу звание Героя России посмертно. 26 сентября золотая звезда Героя передана «на вечное хранение» в музей «Молодой гвардии».

Вот за это и не любят Россию, за память! Но, если предавать забвению такие подвиги во имя Отечества, государства не будет. Страна превратиться в «ресурсоснабжающую организацию», чего Запад и добивается.

Не выходит и не выйдет!

Россия всегда побеждала только «всем миром», в «войне народной». Кроме победы пути нет, и граждане России понимают, что оставаться в стороне больше нельзя. Каждый может и должен внести свой вклад в победу и принять участие в помощи фронту: если не личным участием в спецоперации, то усиленной работой предприятий, закупкой необходимого снаряжения и спецсредств (сборы Народного фронта, военкоров), моральной поддержкой (письма солдатам, проект «За нами правда»), творчеством (песни, стихи в поддержку), заботой о семьях участников СВО.

Большинством резервистов мобилизация воспринимается с пониманием и готовностью ответить на призыв Родины. Идет большой наплыв добровольцев, как правило, отслуживших срочную службу и с боевым опытом. Все чаще устраиваются торжественные проводы мобилизованных: звучат военные марши, люди провожают своих родственников словами поддержки — как достойных сынов России.

27 сентября главы Ингушетии и Кабардино-Балкарии Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков приняли участие в проводах военнослужащих, призванных на службу по частичной мобилизации.

«Пообщался с ними, почувствовал их боевой настрой. Уверен, что наши доблестные воины достойны своих предков, на протяжении многих лет защищавших наш общий дом — Россию. Все они настоящие воины, которые идут защищать передовые рубежи нашей Родины. За каждым из них стоят наши республики. Желаю нашим ребятам, кабардинцам, балкарцам и представителям других национальностей вернуться домой живыми и здоровыми», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале, добавив: «Мы правы, и мы победим».

Частичная мобилизация, как отмечается, проводится для контроля уже освобожденных территорий. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.

Победы мужчин на фронте во многом зависят от поддержки женщин в тылу, и это — несомненно. Именно поэтому сегодня мы видим примеры того, с какой верой их провожают женщины: матери, сестры, жены, возлюбленные. Они понимают, что мужчины идут защищать Родину, проявляя свои самые лучшие и ценные качества: честь, мужество, чувство достоинства. Страх убивает быстрее, чем пуля, поэтому сейчас как никогда важно, чтобы женщины вспомнили о силе своей мысли и своего чувства, действовали не из страха, а из любви и глубокой веры.

Сегодня жители Донбасса, которые 8 лет жили под обстрелами, детей которых тот же бывший президент Украины Порошенко цинично отправлял «в подвалы», как людей второго сорта, ждут, что их защитит Россия — мужчины уже своего государства. Нет сомнения, что так и будет.

Да, есть и малая часть бегущих от мобилизации (куда уж без них!). Пользователи социальных сетей Украины просто смакуют подобные сообщения, забыв, как в феврале этого года, после начала спецоперации, тысячи и тысячи их соотечественников рванули за границу и возвращаться не планируют.

Запад и Киев не смогли помешать референдумам, как не смогут и вернуть эти территории, поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выбрали свое будущее с исторической Родиной. И это право людей Россия отстоит.