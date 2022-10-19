Глава государства напомнил, что во всех эти регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», — цитирует Президента РИА Новости.

Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах. «Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», — добавил Путин.

Военное положение — особый правовой режим, который может быть введен на всей территории страны или в отдельных ее местностях. Вводится в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. Целью введения военного положения является создание условий для отражения или предотвращения агрессии.

Согласно действующему законодательству, агрессией против России признается применение вооруженной силы иностранным государством. Эта агрессия может быть направлена против территориальной целостности страны и ее политической независимости. В частности, это может быть вторжение, нападение или бомбардировка территории государства, атака на Вооруженные силы страны, блокада российских портов или берегов, предоставление государством территории для атаки на Россию или отправка наемников на российскую территорию.

Между тем, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.

При этом российские войска успешно отражают все последние наступления ВСУ на этом участке фронта.

Также украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого, к примеру, артиллерию калибром 155 миллиметров. Здесь их попытки наступать также терпят неудачи и сопровождаются большими потерями.

Россия перестает воевать вполоборота. Новое руководство СВО сделало все необходимые выводы, считает автор публикации на портале ИА «Аналитическая служба Донбасса».

Массированные атаки ракетами и дронами говорят прежде всего о том, что русская армия наконец-то взялась за дело всерьез. Удары ВКС России по украинской энергетике — важный элемент нового этапа военной спецоперации, и прямое свидетельство того, что страна начинает по-настоящему отвечать на те угрозы, которые возникли на ее юго-западных рубежах.

Тем не менее, по мнению автора, дроны «Герань-2» гораздо эффективнее использовать не в глубоком тылу противника, а по боевым порядкам ВСУ. Прежде всего — по первому и второму эшелону обороны, по укрепленным огневым точкам, по артиллерийским батареям, которые ведут огонь по северу Донбасса, по позициям под Херсоном и Запорожьем.

Самое главное — это нейтрализовать тот боевой потенциал, который Украина сегодня имеет благодаря западным поставкам вооружений. Одной из главных целей для российских дронов должны стать мобильные комплексы «Хаймарс», которые наносят едва ли не самый большой ущерб войскам, складам боеприпасов и гражданской инфраструктуре в новых регионах России.

Кроме того, атакам дронов должны подвергаться французские и немецкие САУ на колесном шасси, а также новые западные системы ПВО, которые перебрасывают на Украину. Все это представляет достаточно большую опасность для войск, и все это нужно планомерно выводить из строя. Боевой массы в 50 килограммов тротила, которой обладает «Герань-2», вполне хватает для этих целей.

Что же касается ударов по тыловым объектам Украины, то здесь необходим гораздо больший объем боевой массы, нежели тот, которым обладают дроны. В связи с этим очень актуально поражение мостов через Днепр, который искусственно разделяет Украину на две части.

Пока все мосты целы, противник имеет возможность логистически взаимодействовать между двумя частями страны. Причем эти мосты построены еще при СССР, крепко и на совесть, поэтому боевой массы беспилотника для их подрыва явно недостаточно. Здесь нужны боеприпасы повышенной мощности, а это либо авиабомбы, либо ракеты с повышенной мощностью боеголовок.

«Следующей целью для атак ВКС должны стать железные дороги, тоннели и логистические терминалы. Честно говоря, для меня большая загадка, почему ВКС России до сих пор не наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Именно по железной дороге противник сегодня сохраняет возможность маневрировать резервами, перебрасывать живую силу с одного направления на другое. Буквально на днях в сводках проходила информация, что с Харьковского направления Киев снимал определенные подразделения и части и перебрасывал их на юг, на Николаево-Криворожское направление. И все это он делал самым проверенным, можно сказать, дедовским способом — по железной дороге. Она для ВСУ по-прежнему надежна, позволяет личному составу отдохнуть в пути и т. д. У меня нет ответа на вопрос, почему наши ВКС до сих пор не бьют по путям, железнодорожным станциям, локомотивным депо, по тяговым подстанциям и т. д. Это необходимо делать параллельно с поражением энергетических объектов Украины», — считает автор материала.

По его словам, сегодня уже понятно, что никто не будет останавливаться на полпути и почивать на лаврах, это просто смертельно опасно.

«Наша задача — нанести тяжелое военное поражение Украине, в полном смысле, со всеми вытекающими последствиями. А это можно сделать, только полностью разрушив инфраструктуру, которая подпитывает ВСУ. Русская армия должна лишить их возможности пользоваться электроэнергией и интернетом, подпитывать свои системы связи, лишать все их пункты управления тех базовых вещей, без которых это управление невозможно.

Это — классика ведения боевых действий. До этого, на протяжении семи месяцев, мы фактически воевали вполоборота и спустя рукава, и вполне логично, что эта тактика не принесла нужного результата. Полагаю, что с приходом нового руководства военной спецоперацией РФ все необходимые выводы были сделаны», — отмечается в публикации.