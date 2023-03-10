Государственной архивной службой РИ велась и ведется активная деятельность по выявлению документов и материалов по истории Ингушетии в архивах России и стран зарубежья. В части постановки архивного дела и делопроизводства архивная служба тесно сотрудничает с республиканскими и федеральными территориальными органами исполнительной власти.

Сегодня в Государственном архиве Республики Ингушетия, подведомственном Государственной архивной службе РИ, содержатся бесценные сведения, отражающие материальную и духовную жизнь общества, имеющие историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение. Всё это документальное наследие сохраняется и приумножается, благодаря бескорыстному служению своему делу архивистов — хранителей документальной памяти народа. Благодаря кропотливым стараниям работников этой сферы бережно хранится история важнейших фактов, документальная работа многих организаций и учреждений. Своим каждодневным трудом они обеспечивают надежное сохранение и приумножение архивного фонда — нашего бесценного сокровища. Архивисты кропотливо собирают и бережно хранят эти бесценные материальные свидетельства прошлого, обеспечивая тем самым живую связь времен и поколений. Именно поэтому к архивам обращаются, как к важнейшему источнику достоверной информации.

10 марта — этот день, когда все архивисты России отмечают свой профессиональный праздник — День архивов. Руководитель Государственной архивной службы, с которым мы говорили накануне праздника, поздравил всех своих коллег с профессиональным днём и выразил благодарность сотрудникам архивов республики за их кропотливую, добросовестную работу. «Работники архивов — хранители бесценной документальной сокровищницы страны. Они способствуют исполнению важных государственных решений, ведут исторические поиски, наводят порядок в документации особой важности, без которой в современной жизни не обойтись», — подчеркнул он.

Руководитель республиканской архивной службы в телефонном разговоре дал комментарий нашему изданию, и вкратце рассказал, какие задачи стоят перед их службой на сегодняшний день, и какие планы они ставят перед собой на будущее.

«Если говорить об архивах страны, нужно отметить, что эти хранилища играют важную роль в жизни государства и общества, сохраняя историю для будущих поколений, а что касается Архивного фонда нашей республики — то это ничто иное, как память о непростом историческом пути нашей государственности, о людях, сыгравших в его развитии значимую роль. Другими словами, Государственная архивная служба и архивные учреждения Республики Ингушетия призваны сохранять историко-культурное документальное достояние нашего народа. Любой государственный архив выполняет четыре основные функции: комплектование, обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, а в нашем случае — это документы Архивного фонда Республики Ингушетия. Следует также отметить, что в соответствии с законодательством России архивные документы отнесены к информационным ресурсам общества и государства, что указывает на их особую роль и, если хотите, высокий социальный статус архивов как учреждений, в которых этот информационный ресурс целенаправленно формируется и сохраняется. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед нами сегодня, необходимо подчеркнуть, что все они являются очень важными и актуальными. Во-первых, это организация и обеспечение сохранности, формирования и использования документов Архивного фонда РИ в интересах политического, социально-экономического и культурного развития республики. Далее, это анализ состояния архивного дела, определение концепции и стратегии его развития, а также разработка проектов и реализация государственных программ развития архивного дела. Немаловажным является дня нас и централизованный учет документов, хранящихся в государственном и ведомственных архивах, музеях и библиотеках, а также контроль за сохранностью и использованием этих документов. Мы организовываем выставки, научно-практические конференции, семинары, публикуем архивные материалы, участвуя в исполнение исторических, тематических, социально-правовых, генеалогических и геральдических запросов».

По словам специалистов, архивные документы — эта та основа, без которой не может существовать и полноценно развиваться ни одно общество, ставшее на путь государственного строительства. Ведь сохраняя архивы, мы закладываем фундамент развития, основанного на опыте прошлого. В этой связи хотелось бы вспомнить новейшую историю архивного дела нашей республики, отсчет которой ведется с лета 1993 года, т. е. со дня создания Комитета по архивному делу, позже ставшего Государственной архивной службой Ингушетии. Известно, что все фонды Чечено-Ингушского архива были сосредоточены в городе Грозном, а в результате военных действий, начавшихся в Чечне с 1994 года, большинство бесценных исторических источников либо сгорело, либо было расхищено, но при любом раскладе судьба их неизвестна до сих пор. Так или иначе, по рассказам архивистов, даже то, что сохранилось, осталось для Ингушетии недоступным, поэтому главной задачей архивистов стало воссоздание исторического фонда Ингушетии за счет выявления и копирования документов по нашей истории из российских и зарубежных архивов. И задача эта, как стало понятно из разговора с руководителем архивной службы, остается актуальной до сих пор, спустя несколько десятилетий.

Как мы понимаем, сохранение и использование документов невозможно без широкого внедрения информационных технологий, потому как архивная отрасль развивается, и применение современных компьютерных технологий позволяет хранить информацию на различных носителях.

По словам Магомета Мусаевича, Госархив Ингушетии вместе с муниципальными архивами на сегодняшний день имеет объем архивного фонда в количестве 98037 единиц хранения, сосредоточенных в 392 фондах по республике. Помимо этого Госархив РИ отдельно ведёт подсчет документов из коллекции по истории Республики Ингушетия. То есть, это те материалы, которые копируются из федеральных, региональных и зарубежных архивов.

«Это работа по восстановлению истории и документального наследия нашего народа, — говорит руководитель Архивной службы, — и поэтому она так важна для нас. В 90-х годах мы в основном работали с копиями документов на бумажном носителе, но с 2008 года мы получаем оцифрованные документы. Так, в прошлом году мы поработали в нескольких федеральных архивах, и в общем откопировали более шести тысяч кадров (электронных образов) новых документов по истории Ингушетии, которые уже поступили в Госархив Ингушетии. Это в основном документы XVIII-XX вв., в том числе карты, различная историческая переписка, документы об уроженцах РИ — участниках внешних войн России прошлых веков и первых кавалеров ордена боевого Красного Знамени, а также участников ВОВ, их личные дела и наградные листы и так далее. В 2020 году, после восстановления Государственной архивной службы как отдельного органа исполнительной власти в сфере архивного дела, мы первым делом приступили к мониторингу состояния архивного дела, и в течение 2021 года мы эту работу полностью закончили. В текущем году мы намерены разработать стратегию развития архивной сферы нашей республики. Это документ на долгосрочную перспективу. Также в планах на текущий год реализация мероприятий действующей Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие архивного дела». Она предусматривает различные мероприятия улучшения материально-технической базы, а также различные выставки, издания. В частности, в текущем году Госархив Ингушетии планирует завершить проект «Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа 1886 г.», куда войдут селения Инарки, Пседах и Сагопши. Также будут выпущены сборники воспоминаний депортированных 1944-57гг., приуроченные к 80-летию со дня депортации ингушского и чеченского народов и ряд других изданий, посвященных 100-летию ингушской государственности. Хочу отметить, что к совместной работе по выявлению документов нами привлекаются представители ингушской диаспоры из других городов и регионов. Одним словом, Госархивная служба сотрудничает со всеми, кто заинтересован в сохранении и приумножении историко-культурного документального наследия Ингушетии, в том числе с представителями нашего народа, которые учатся и работают за пределами нашей республики. Это взаимодействие осуществляется как на профессиональном уровне, так и на уровне личных контактов и дружественных связей«.

Рассказывая о планах на будущее, руководитель Архивной службы остановился и на главных проблемах и задачах развития архивной сферы.

«Конечно, планов на будущее у нас много, но основная наша задача заключается в проблеме, которую необходимо решить в ближайшее время, — говорит Магомет Мусаевич. — Это дефицит архивных площадей, который мы испытываем крайне остро. Дело в том, что сегодня мы не можем принимать новые документы на хранение и обеспечить их сохранность потому, что наши архивохранилища практически полностью заполнены. Конечно, каждый год мы оптимизируем эти площади за счет приобретения архивных коробов, но это не решает проблему в целом. Поэтому главная задача нашей службы — это строительство нового здания. В прошлом году при содействии Правительства, Народного Собрания, Мэрии г. Магас и Минимущества республики нам выделен земельный участок в г. Магасе под строительство нового специализированного здания Государственного архива, и в этом году нам предстоит решать вопрос разработки проектно-сметной документации на строительство типового специализированного здания, соответствующего всем требованиям и нормам. Надеемся, что Минфин и Правительство республики нас поддержат в этом вопросе».

Магомет Мусаевич поделился с нами и о том, что архивной службе оказывает постоянное содействие Народное собрание. К примеру, в конце прошлого года депутатами Народного собрания заслушивалась информация по итогам деятельности Госархива РИ, по итогам которого все предложения архивистов были поддержаны ингушскими парламентариями и даны соответствующие дополнительные рекомендации в достижении поставленных целей и задач.

Также руководитель архивной службы республики рассказал о работе научной конференции, посвященной 30-летию Республики Ингушетия, на которой было много исследователей и ученых из других регионов, в том числе из двух институтов Российской академии наук. Эта научная конференция была организована Государственной архивной службой совместно с НИИ им. Ч. Ахриева в ноябре прошлого года.

Нельзя не отметить, что в Госархиве Ингушетии также проводится работа по выявлению судеб ингушских военнослужащих, многие годы числившихся «пропавшими без вести», и уточнении сведения о наградах и местах их захоронений, которая имеет живой отклик со стороны населения республики, так как в результате подобных публикаций проясняются многие доселе неизвестные детали.

Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам, направленным на развитие архивного дела, сохранение и приумножение историко-документального богатства нашего народа.

Много ещё документов и материалов остаются неизданными из-за пресловутого отсутствия финансовых средств. В связи с этим в очередной раз хотелось бы обратиться к неравнодушным гражданам нашей республики, которые смогли бы помочь в издании проектов, имеющих исторический и научный интерес. Есть такие люди среди нас — честь им и хвала, ведь они способствуют развитию науки, культуры и искусства.