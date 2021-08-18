Основанием для его создания стал перечень мероприятий по популяризации науки о Земле, утвержденный 15 мая 2019 года президентом страны Владимиром Путиным. Поводом же послужило 175-летие со дня рождения Русского географического общества. Именно в этот день, в 1845 году, по указу императора Николая I в России было создано объединение людей, преданных науке, живущих её идеями и помыслами. У истоков стоял адмирал Фёдор Петрович Литке, который стал инициатором рождения РГО.

Праздник молод, но у него уже складываются традиции. Например — проведение «Географического диктанта», к которому может присоединиться любой, кото хочет проверить свои знания по географии.

По этому случаю коллектив Департамента регионального развития Минэкономразвития России поздравил сотрудников республиканского отделения Русского географического общества, которое на общественных началах возглавляет руководитель администрации Главы и правительства Республики Ингушетия Джамбулат Оздоев.

«Благодаря нашим совместным усилиям развивается география и смежные науки о природе и обществе, популяризируется и сохраняется историческое природное и культурное наследие России», — говорится в поздравительном адресе.

Напомним, что Ингушского отделение РГО было образовано в ноябре 2013 года. Большое внимание руководством отделения уделяется развитию туризма, межрегионального сотрудничества, патриотическому воспитанию молодежи.