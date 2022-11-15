Указ об учреждении дня призывника был подписан в 1992 году Президентом Борисом Ельциным и нацелен он на повышение значимости военной службы в глазах общественности, а также военно-патриотического воспитания молодежи.

К истории праздника и ВС, а также к льготам для призывников, мы обратимся ниже.

Напомним, что в этом году призыв в армию начался 1 ноября, на месяц позже обычного, а закончится, как и всегда, 31 декабря. Объясняется это тем, что в нашей стране после объявления частичной мобилизации для поддержания специальной военной операции на Украине все силы и средства были направлены на выполнение этой важной задачи.

Как ранее сообщалось, из Ингушетии на срочную службу осенью 2022 года планируется призвать до 200 новобранцев, среди которых десять призывников будут владеть навыками вождения автотехники.

«10 ноября у нас состоялась первая отправка солдат, а ровно через месяц мы отправим последнюю партию новобранцев, — рассказывает военный комиссар Республики Ингушетия Тимур Местоев. — Всего за осенний призыв у нас состоится восемь отправок в города и субъекты Российской Федерации. Хочу обратить внимание граждан Республики Ингушетия, что все наши ребята будут служить только на территории России. А войска будут разные: это и национальная гвардия, и сухопутные войска, а также воздушно-космические войска и морфлот».

По словам Тимура Магометовича, руководство республики, а также военные комиссариаты РИ принимают все необходимые меры для того, чтобы люди призывного возраста не были привлечены в ряды участников СВО. Поэтому есть все основания полагать, что тревожиться родителям призывников не стоит. Ведь по закону срочников не имеют права отправлять на Украину, где идут боевые действия.

Традиционно поздравляя всех молодых людей призывного возраста с их законным праздником, военком пожелал будущим защитникам Родины крепкого здоровья и сил, чтобы соответствовать духу времени.

«Все мы знаем, что армия — это школа мужества, — отмечает Тимур Магометович. — Конечно, здесь бывает нелегко. Многое придется в себе переломить, со многими вещами и трудностями новобранцам придется столкнуться впервые. Но нельзя забывать, что при этом вчерашние юноши становятся настоящими бойцами: ребята взрослеют, становятся крепкими, сильными, умеющими обращаться с оружием. Тем более, что в армии есть все условия, чтобы заниматься спортом и обучиться военному делу. Получив боевую закалку на службе, молодые парни уже по-другому смотрят на жизнь, по-другому оценивают обстоятельства. Поэтому я считаю, что служба в армии — это необходимость, продиктованная жизнью».

После этих слов военкома, на ум пришли такие воспоминания из детства, когда наши родители считали, что служба в армии — это святое дело. В то время даже существовало такое мнение, что если парень не служил в армии, значит, он недееспособный, и за такого жениха замуж девушку не отдавали.

Конечно, времена изменились, также, как и условия содержания солдат в казармах. В настоящее время во всех войсковых частях и подразделениях нашей страны, куда отправляются призывники из Республики Ингушетия, созданы все необходимые условия для того, чтобы нести службу и выполнять все религиозные предписания по их вероисповеданию. Для этого на местах службы имеются молельные комнаты и никаких помех для совершения пятикратных намазов в день для мусульман не создается.

«Наши новобранцы могут не только совершать ежедневные молитвы, но даже посещать пятничные коллективные намазы в близлежащих мечетях, — говорит военком. — Для этих целей нанимается специальные автотранспорт, чтобы отвозить их и привозить обратно в часть. Это очень положительный момент, ведь раньше этого не было. Также в большинстве случаев, в воинских частях готовят халяльную еду и организовывают питание солдат по принципу «шведского» стола. Это тоже немаловажный факт, потому как мы — мусульмане делаем некоторые ограничения по отношению к пищевым продуктам и напиткам».

Издревле считалось, что воин, достойно выполняющий свой долг перед Отечеством, заслуживает самых высоких похвал и уважения в обществе. Так считается и по сей день. Молодые ребята, призванные в армию, имеют хорошую возможность приобрести лучшие качества для здоровой и полноценной жизни. Особенно это касается кавказцев, которые с советской поры стремились не изменять своим традиционным привычкам и адатам, согласно которых они с достоинством выполняли свои воинские обязанности.

Как вспоминают прошедшие службу в Советской армии, ингушские военнослужащие имели честь и уважение среди своих сослуживцев, к тому же некоторые горцы, несмотря на коммунистический режим, пытались соблюдать религиозные предписания, и порой даже встречали поддержку со стороны офицеров.

Отметим, что по утверждениям многих российских политологов, ныне российская армия переживает одно из лучших времен в своей истории. Престиж вооруженных сил высок, молодые люди и даже девушки активно пополняют ряды военнослужащих. Призыв в России называют не только воинской обязанностью, но и повинностью.

Воинская повинность существовала в России еще со времен Московского государства. Еще тогда регулярную службу несли специально обученные люди — дворяне, а остальное население призывали в случае необходимости. С тех пор законодательные основы менялись при разных правителях и государственных строях, однако призыв неизменно оставался частью жизни отдельных категорий населения.

Впервые в истории России масштабный призыв начался при Петре I. До этого служили исключительно дворяне, но при первом императоре стали брать всех. В армию забирали в возрасте от 20 до 35 лет. Повинность была пожизненной, то есть тянули лямку до тех пор, пока командование не распорядится об окончании службы.

Во времена правления племянницы Петра I Анны Иоанновны, рядовые служили не более десяти лет, но появился закон, который запрещал забирать единственного сына семьи на службу. Далее при каждом правителе требования менялись.

После отмены крепостного права при Александре II от обязательной службы освободили дворян, купцов и духовенство. Но через десять лет реформу откатили назад и вновь стали призывать всех.

К началу XX века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял три года, в других родах сухопутных войск — четыре года, во флоте — пять лет. Но для некоторых категорий граждан существовали льготы. Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда, был два года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви.

После революции 1917 года в России была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, обязательная военная служба в которой была предусмотрена для трудящихся, достигших 18-летнего возраста.

В 1930 году был принят закон «Об обязательной военной службе», согласно которому оборона СССР с оружием в руках осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось выполнение иных обязанностей — обслуживание армии. Еще один интересный факт: за время СССР были два года, когда в армию никого не призывали. Это послевоенное время с 1946 по 1948 годы.

В 1948 году был принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в вооруженных силах СССР были установлены новые сроки службы: в сухопутных войсках и военно-воздушных силах — три года, в военно-морском флоте — четыре. До двух и трех лет соответственно срок срочной службы сократился в 1968 году, тогда же был введен к осеннему и весенний призыв.

До 2008 года срок службы призывников в вооруженных силах России составлял два года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат один год.

В 2022 году срок службы в армии России для призывников продолжает оставаться прежним. Можно сразу же пойти служить по контракту: тогда будут платить зарплату, но срок службы увеличивается до двух или даже трех лет по желанию призывника. Также в России можно выбрать альтернативную службу или вуз с так называемой военной кафедрой.

Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды вооруженных сил России. В соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина страны.

Как следует из открытых источников юридических консультантов, все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Права и обязанности призывника в 2022 году, а также условия принятия на срочную службу несущественно изменились, в сравнении с предыдущими годами.

Согласно действующему законодательству повестку с призывом к прохождению срочной службы в армии РФ получают все мужчины, пригодные к службе в возрасте от 18 до 27 лет. Исключений касательно возраста не предусмотрено действующим законодательством.

За призывником сохраняется право на получение временной отсрочки от прохождения срочной службы. Но требовать отсрочку могут не все категории призывников. Так как для этого должны быть веские основания, прописанные в действующем законодательстве. Условия для требования отсрочки в 2022 году также не изменились.

Если же нет официальных подтверждающих документов, отказ от прохождения службы может быть расценен, как уклонение от выполнения гражданских обязательств.

Для военнослужащих, проходящих службу по призыву, предусмотрено полное материальное обеспечение. На время прохождения срочной службы призывника обеспечивают военной формой, местом проживания в казарме, другими необходимыми для несения службы предметами. Кроме этого, призывники получают материальное обеспечение.

Кроме прав, согласно закону РФ, у призывников есть ряд обязательств перед страной. При получении повестки призывник обязан в десятидневный срок явиться в военный комиссариат по месту жительства. Уклонение может повлечь за собой ряд негативных последствий.

Все категории призывников, признанных годными к прохождению службы, но получившие отсрочку, должны своевременно уведомлять о смене места жительства и семейного положения ответственный орган — местный военкомат.

После посещения военкомата призывник обязан проследовать в воинскую часть, выбранную военным начальством для прохождения службы. Он обязан пребывать там до окончания предназначенного срока службы.

Кроме перечисленных пунктов, призывники сохраняют за собой все существующие и гарантированные конституцией права человека. В случае нарушения существующих прав в период прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил РФ, призывник имеет право обращаться в соответствующие органы и инстанции для восстановления справедливости.

Газета «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям в адрес призывников и желает им достойно представить нашу республику на российских рубежах защиты.