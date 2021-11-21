Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.

Мероприятия, которые проводятся в этот день, пропитаны скорбью и желанием поддержать тех, кто пережил жизненную трагедию, но не был сломлен. Почти все эти люди спустя время стараются объяснить другим, насколько важно быть на дороге собранным, внимательным, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Как это не больно признавать, но большая часть трагедий — это результат безрассудного поведения на дороге, легкомысленного отношения к безопасности и закону, агрессии и неуважения к участникам дорожного движения.

По данным ООН, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 1,35 миллиона человек и почти 50 миллионов человек получают травмы.

В России обеспечение безопасности дорожного движения является крайне актуальной проблемой, устранить которую власти пытаются не первый год, на ее решение направлен комплекс последовательных мер, принимаемых совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами. Они направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.

Так, в 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения». В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы», разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории страны на среднесрочный период.

Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. В период с 2018 по 2020 годы наращивался соответствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения.

Упомянутые мероприятия, согласно обобщенным данным Госавтоинспекции МВД России, Росстата и Минздрава, дают таки положительные результаты: число смертей в сопоставимых по годам числам аварий неуклонно снижается, хотя, по числу травмированных особых изменений нет. Так, в 2000 году в более чем 157 тысячах ДТП погибло 29, 5 тысяч человек, ранено более 179 тысяч. В 2020 году, 145 тысяч аварий унесло жизни более 16 тысяч россиян. С января по октябрь нынешнего года в ДТП погибло около 12 тысяч жителей страны. И такая динамика складывается несмотря на то, что количество автомобилей, колесящих по городам и весям страны за 20 лет выросло более чем в два раза, в то время, как численность населения, практически, не изменилась.

Что касается ситуации с ДТП на дорогах нашей республики, то она зависит не только от «традиционных» факторов, но и, как бы это не прозвучало странным — самых неожиданных, вплоть до расположения звезд, магнитных бурь и затмений. Иначе, ежегодную скачкообразную статистику с несчастными случаями в авариях не объяснить. Как бы то ни было, за прошедшие 10 месяцев в Ингушетии зарегистрировано 154 ДТП в которых погибло 48 человек и 229 ранено.

Тем не менее, Госавтоинспекция республики, как бы не ругали ее сотрудников диванные критики пытается всеми доступными мерами внушить автомобилистам и пешеходам мысль, что от их необдуманных действий гибнут безвинные люди, ломаются судьбы не только отдельных людей, но и их родных, которым наносятся незаживающие душевные раны. Еще раз призываем всех: берегите друг друга, «включайте» голову перед тем, как включить мотор своего автомобиля!