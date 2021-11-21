Дата

Берегите друг друга!

В России отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

0

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий: в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН памятный днем считают третье воскресенье ноября. В этом году оно приходится на 21 ноября.

Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.

Мероприятия, которые проводятся в этот день, пропитаны скорбью и желанием поддержать тех, кто пережил жизненную трагедию, но не был сломлен. Почти все эти люди спустя время стараются объяснить другим, насколько важно быть на дороге собранным, внимательным, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Как это не больно признавать, но большая часть трагедий — это результат безрассудного поведения на дороге, легкомысленного отношения к безопасности и закону, агрессии и неуважения к участникам дорожного движения.

По данным ООН, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 1,35 миллиона человек и почти 50 миллионов человек получают травмы.

В России обеспечение безопасности дорожного движения является крайне актуальной проблемой, устранить которую власти пытаются не первый год, на ее решение направлен комплекс последовательных мер, принимаемых совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами. Они направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.

Так, в 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения». В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы», разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории страны на среднесрочный период.

Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. В период с 2018 по 2020 годы наращивался соответствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения.

Упомянутые мероприятия, согласно обобщенным данным Госавтоинспекции МВД России, Росстата и Минздрава, дают таки положительные результаты: число смертей в сопоставимых по годам числам аварий неуклонно снижается, хотя, по числу травмированных особых изменений нет. Так, в 2000 году в более чем 157 тысячах ДТП погибло 29, 5 тысяч человек, ранено более 179 тысяч. В 2020 году, 145 тысяч аварий унесло жизни более 16 тысяч россиян. С января по октябрь нынешнего года в ДТП погибло около 12 тысяч жителей страны. И такая динамика складывается несмотря на то, что количество автомобилей, колесящих по городам и весям страны за 20 лет выросло более чем в два раза, в то время, как численность населения, практически, не изменилась.

Что касается ситуации с ДТП на дорогах нашей республики, то она зависит не только от «традиционных» факторов, но и, как бы это не прозвучало странным — самых неожиданных, вплоть до расположения звезд, магнитных бурь и затмений. Иначе, ежегодную скачкообразную статистику с несчастными случаями в авариях не объяснить. Как бы то ни было, за прошедшие 10 месяцев в Ингушетии зарегистрировано 154 ДТП в которых погибло 48 человек и 229 ранено.

Тем не менее, Госавтоинспекция республики, как бы не ругали ее сотрудников диванные критики пытается всеми доступными мерами внушить автомобилистам и пешеходам мысль, что от их необдуманных действий гибнут безвинные люди, ломаются судьбы не только отдельных людей, но и их родных, которым наносятся незаживающие душевные раны. Еще раз призываем всех: берегите друг друга, «включайте» голову перед тем, как включить мотор своего автомобиля!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пресс-секретарь Президента России: центр тюркского мира находится на Алтае
В Ингушетии выявили 85 случаев Covid-19 за минувшие сутки
Дефицит социально ориентированного бюджета Ингушетии на 2022 год составит 50,3 млн рублей
Пенсию умершего в России с 2022 года могут получить его наследники
Муфтий России и уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии обсудили реабилитацию возвращенных из Сирии детей
Музей под открытым небом откроется в горной части Ингушетии
В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев Covid-19
Фотовернисаж «Звездная дорога гор» стал частью выставки Ингушетии в Совете Федерации
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели круглый стол для горских кадетов на тему вербовки через Интернет
Профильный комитет Совета Федерации поддержал предложения Ингушетии по развитию сферы культуры в регионе
120 часов отработает житель Ингушетии за угрозу убийством

Главное

Яндекс.Метрика

 