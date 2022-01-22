Бессрочные противопоказания

Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Гиперчувствительность к компонентам препарата

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок, — острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта «до нормализации температуры тела».

К иным противопоказаниям отнесены злокачественные образования — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». Беременность и грудное вскармливание — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

Недостижение возраста 18 лет. Исключение — вакцинация «Спутником М», однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет. Возраст старше 60 лет — при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Как отметили в Минздраве Ингушетии, 90% населения уже привито. V1 вакцинировано 254 тыс. 216 человек, V2 — 238 тыс. 778 человек. Из них: ГамКовидВак: V1 — 177831 человек, V2 — 162485 человек. ЭпиВакКорона: V1- 10395 человек, V2 — 10379 человек. КовиВак: V1- 2189 человек, V2 — 2113 человек, а Спутник Лайт: V1- 63801.

«Республика на текущий момент получила 324 785 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Повторной вакцинации подлежит 62 821 человек, прошли вакцинацию повторно — 90,6% от подлежащих. В соответствии с утвержденным планом, количество людей, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, составляет 285 635 человек», — отметила министр здравоохранения Рукет Торшхоева.

Накануне в республике ужесточили ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и продлили срок их действия до 1 марта 2022 года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, новые изменения в указ главы региона от 17 марта 2020 года № 49 «О введении режима повышенной готовности» внесены и утверждены 21 января и вступают в силу 24 января текущего года.

Изменения касаются жителей, осуществляющих любой вид трудовой деятельности, руководителей всех органов государственной власти, организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с новыми изменениями, не менее 30 процентов работников переводится на дистанционный формат, включая лиц в возрасте старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата профилактической прививки против новой коронавируса или документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания. Исключением являются специалисты, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования объекта или предприятия.

Также работодатели обязаны создавать условия для прохождения работниками вакцинации против коронавируса, в том числе путем предоставления дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день прививки и на следующий день.

Кроме того, продлены сроки действия ранее принятых ограничений. В конце октября в регионе были введены дополнительные антиковидные меры. Был введен запрет на присутствие детей и подростков до 14 лет в местах массового пребывания людей: на рынках, вокзалах, в кинотеатрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Также запрещена деятельность торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов в закрытых помещениях.

Сокращено было и допустимое число посетителей объектов общепита, спорта, банкетных и концертных залов, транспорта, театров, численность посетителей которых не должна превышать 50% от общего количества мест в здании.

Требования к масштабу свадебных и похоронных мероприятий свелись к ограничению участников в количестве не более 20-30 лиц, с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет. При этом рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Ранее Калиматов сообщал, что в Ингушетии выявлены восемь случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».