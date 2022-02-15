В Сбере рассказали о преимуществах безналичной оплаты
В Магасе прошла рабочая встреча и. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктора Бударина и управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.
Стороны обсудили развитие финансового сектора региона и стратегию реализации новых проектов с участием Сбера на территории республики.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам перехода общественного транспорта Ингушетии на безналичную оплату проезда и увеличения доли безналичных платежей в торговых сетях.
Одна из главных задач Сбера — сберечь время наших клиентов. Безналичная оплата позволяет жителям Республики экономить время и делает процесс оплаты более комфортным, а бизнес таким образом повышает качество обслуживания клиентов и снижает свои операционные расходы. Мы будем развивать это направление, делая жизнь жителей Ингушетии комфортнее и улучшая их пользовательский опыт.
Виктор Бударин
И. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка
Среди приоритетов сторонами также был выделен вопрос повышения финансовой грамотности населения, намечены мероприятия по реализации данного проекта.