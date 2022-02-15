В Сбере рассказали о преимуществах безналичной оплаты

0

В Магасе прошла рабочая встреча и. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктора Бударина и управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.

Стороны обсудили развитие финансового сектора региона и стратегию реализации новых проектов с участием Сбера на территории республики.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам перехода общественного транспорта Ингушетии на безналичную оплату проезда и увеличения доли безналичных платежей в торговых сетях.

Одна из главных задач Сбера — сберечь время наших клиентов. Безналичная оплата позволяет жителям Республики экономить время и делает процесс оплаты более комфортным, а бизнес таким образом повышает качество обслуживания клиентов и снижает свои операционные расходы. Мы будем развивать это направление, делая жизнь жителей Ингушетии комфортнее и улучшая их пользовательский опыт.

Виктор Бударин
И. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка

Среди приоритетов сторонами также был выделен вопрос повышения финансовой грамотности населения, намечены мероприятия по реализации данного проекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии железнодорожный пешеходный переход привели в соответствие с требованиями
Жителей Ингушетии приглашают стать автором символа «Ночи географии — 2022»
Нестеровским школьникам рассказали о работе кружков по интересам в сельском ДК
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
Четверо жителей Ингушетии задержаны по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню окончания вывода советских войск из Афганистана
Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки
Силовики в ходе отработки оперативной информации нашли оружие и боеприпасы в Малгобекском районе Ингушетии
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии строится новая школа на 720 мест
Ингушский благотворительный фонд «Вошал» проведёт республиканский конкурс знатоков Священного Корана
На улицах столицы Ингушетии установят современные рекламные щиты

Главное

Яндекс.Метрика

 