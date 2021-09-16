«Из-за дефицита детских садов в населенном пункте родителям дошколят приходилось возить детей в детсады Малгобека, теперь же эта проблема для сагопшинцев решена», — сказал собеседник «Ингушетии».

По его словам, с открытием нового дошкольного учреждения жителей села поздравил Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что это 14-й по счету детский сад, который введен в регионе в течение 2021 года.

«Я знаю, с каким нетерпением вот уже несколько лет вы ждали сегодняшнего дня. Вместе с вами я радуюсь, что затянувшееся строительство наконец завершено. Республика пополняется сегодня ещё одним, 14-м по счету с начала 2021 года, учреждением дошкольного образования, рассчитанным на 220 мест», — сказал Калиматов.

Руководитель республики отметил важность создания ясельных групп на 60 мест в детском саду, что позволит молодым мамам выйти на работу, не дожидаясь, пока подрастет ребенок.

По его данным, в республике строится еще 10 детсадов, девять из которых возводятся в рамках нацпроекта «Демография». Скоро они появятся в селах Вежарий-Юрт, Инарки, Средние Ачалуки и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора власти планируют ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения.

«Не раз говорил, но хочу повторить, что для меня, как Главы республики, забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее Ингушетии, перспективы её развития. Обращаясь к воспитателям, хотел бы призвать их строить свою работу с учётом современных требований, искать и находить новые подходы к процессу воспитания. Уже сейчас нужно закладывать будущий успех каждого воспитанника, создавать условия, в которых формировался бы человек, который хорошо ориентируется в современном мире», — считает Калиматов.

По словам представителя пресс-службы, в здании, помимо игровых комнат и спален, есть оборудованные музыкальный и спортивный залы, просторная столовая и медицинский блок. В детском саду также будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья — для их удобства в здании установлены пандусы и специальный подъемник.

Во дворе дошкольного образовательного учреждения созданы игровые площадки, оборудованные спортивными снарядами для развития основных видов движений, а также игровые зоны с песочницами, горками и лесенками. Также во дворе установлено 12 теневых навесов.

В Ингушетии показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата в регионе удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию около 20 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и других федеральных программ.