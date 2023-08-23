Ислам Барахоев родился в 1990 году в селении Куртат Пригородного района Северной Осетии. После трагических событий осени 1992 года в Пригородном районе его семья вместе с другими жителями ингушской национальности была вынуждена скитаться в статусе беженцев по разным сёлам Республики Ингушетия.

В 1998 году Барахоевы вернулись в своё родовое село Гадаборшево (селение Куртат). Здесь он окончил общеобразовательную школу, потом выучился на стоматолога и сегодня является руководителем сети стоматологических клиник «Клиника Барахоева» в разных районах Ингушетии.

— Сначала это была просто мечта — видеть благоустроенной набережную реки Камбилеевка, — говорит Ислам Барахоев, — когда бегал здесь мальчишкой или отдыхал с друзьями на берегу реки. Со временем мечта стала навязчивой, хотелось благоустроить это красивое место, поставить скамейки под деревьями, сделать тротуарные дорожки, чтобы жителям было где посидеть, прогуляться с детьми, — признаётся Ислам Барахоев. — Так мечта, милостью Всевышнего, воплотилась в реальность.

Сегодня сквер Дружбы народов имени Орснака Барахоева раскинулся на набережной реки Камбилеевка, прямо по дороге, на перекрёстке четырёх сёл — Куртат (Гадаборшево), Камбилеевское (Галгай-юрт), Дачное (Яндиево) и Ир (Джейрах), где проживают представители разных национальностей, в основном ингуши и осетины.

— Благо, мою идею поддержали глава сельских поселений Куртат и Дачное Ибрагим Хадзиев и руководство района, — говорит Ислам. — И конечно же, с них следовало начинать, мои родители, мои дяди, родные и близкие, которые одобрили эту идею и поддерживали меня до самого открытия. Сквер я решил посвятить памяти своего деда Орснака Барахоева, потомственного жителя этого села. Его с нами нет, но он остался в памяти людей как человек благородный, уважаемый и почитаемый в обществе, который ценил в людях порядочность, благородство, умение жить в мире и согласии со всеми людьми.

На открытие пришли не только жители села, но и представители местных органов власти и духовенства республики, гости из Ингушетии, мужской хор старейшин Ингушетии «Назам». Для самых маленьких гостей была приглашена команда аниматоров. Герои сказочных сериалов развлекали и веселили детей, пока старшие были заняты на официальной части открытия сквера. Для всех желающих был приготовлен в большом казане узбекский плов, а для старейшин и почётных гостей под шатрами накрыли стол с национальными угощениями. В рамках праздника состоялось открытие инсталляции «Я люблю Пригородный район», право снятия покрывала с которой было предоставлено главе администрации местного самоуправления Пригородного района Руслану Есиеву. Права открытия памятного камня-валуна с табличкой, на которой написано «Сквер Дружбы народов имени Орснака Барахоева», удостоились его потомки — Магомед, Ахмед и Ислам Барахоевы.

Руслан Есиев от имени главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло и главы Пригородного муниципального района Алана Гаглоева передал жителям сёл поздравления с открытием сквера и вручил благодарственное письмо Исламу Барахоеву.

— Сегодня праздник не только для жителей Куртата, — сказал он, — но и для жителей Дачного, Камбилеевки, любого, кто, проезжая мимо, захочет посидеть, отдохнуть на берегу реки, в тени деревьев. Создание такого сквера ещё раз говорит о том, что здесь живут люди, которые хотят жить счастливо, жить красиво. Спасибо родителям за такого сына, кто болеет душой за село, за место, где проживает его семья, родные и близкие.

Поздравил присутствующих с открытием сквера и представитель Министерства по национальной политике и внешним связям Северной Осетии.

С благодарственной речью и вручением грамоты организатору праздника Исламу Барахоеву выступил и председатель ингушского национального культурного общества «Даймохк» Северной Осетии Исмаил Оздоев.

Со словами благодарности в адрес Ислама Барахоева, его родителей и всех, кто так или иначе причастен к этому событию, выступали жители села, старейшины и гости праздника.

Умар Амриев, старейшина селения Берд-Юрт Республики Ингушетия: «Наши предки говорили: «Не родись сын без «яхь» (соревнование в чести и совести). Вот Ислам родился достойным сыном. И дай Всевышний, чтобы таких сыновей было бы как можно больше среди нашего народа, и народов всего мира. Мусульманин тот, кто несёт мир не только словами, но и своими делами».

Хаджимурат Гацалов, муфтий Северной Осетии: «Вот о таких событиях, которые приносят радость и добро надо говорить больше. Наша религия говорит: творите добро! Меня радует, что я вижу здесь истоки, вижу уважаемых стариков, молодёжь, чувствую преемственность поколений. И это радует, как и то, что Ислам сделал доброе, богоугодное дело. Мы своими поступками призваны утверждать мир. Мы настолько его должны сделать крепким, безопасным, чтобы обеспечить спокойное будущее наших детей, чтобы они выросли достойными продолжателями своей фамилии, своего народа, своей нации и той земли, на которой они живут. Наша религия, наша мораль, мораль цивилизации — это призыв к миру. Пусть Аллах усилит наши стремления к благому».

Ахмед Парагульгов, предприниматель: «Если человек думает о красоте и чистоте природы, значит у него высокий уровень ответственности и культуры. Ислам именно из таких. Он сделал эту работу по зову сердца, с чистыми помыслами».

В свою очередь Ибрагим Хадзиев, глава сёл Куртат и Дачное, отметил большую значимость этого события для жителей Куртата, Дачного и прилегающих сёл.

— Сегодня замечательный день, который войдет в историю наших сёл, — сказал он. — От лица сельчан приветствую всех гостей и жителей наших сёл! Очень хочется надеяться, что такое благородное дело станет примером для подражания! У нас немало слабых мест. Если есть желающие поддержать нас, вложить свои средства в благие дела, то у нас, к примеру, нет детских и спортивных площадок, не облагорожены наши остановки, ну и тому подобное. Мы будем рады любому предложению.

Ислам Барахоев в свою очередь поблагодарил всех, кто пришёл на праздник, за тёплые слова, сказанные в его адрес, и в адрес тех, кто оказывал помощь и поддержку.

— Хочется отметить всех, кто принял участие в благоустройстве набережной и в создании сквера, — сказал он. — Хочется назвать их по именам. Это Ибрагим Хадзиев, Амир Албаков, Магомед Беков, Ахмед Парагульгов, Хасан Нальгиев, Ахмед Костоев, Магомед Матиев, Аслан, Амирхан и Тимур Барахоевы, Исмаил Шоухалов, Магомед Тимурзиев, Юсуп Угурчиев, Адам Добриев, Магомед-Амин Хадзиев и многие другие, каждый из которых внёс свою лепту в это общее дело. Пусть меня простят, если кого-то запамятовал. И на всём этапе строительства, в течение четырех-пяти месяцев, все кто здесь работал — трактористы, камазисты, плиточники, простые рабочие и многие другие, — оплату или не брали, или брали по самым заниженным ценам. Сегодня получилось открыть этот сквер. Но у нас есть далеко идущие планы по благоустройству набережной. Бог даст, получится осуществить и эту идею.

Празднование продолжалось до вечера. А с наступлением темноты сквер приятно удивил присутствующих ярким, красочным освещением, подсветками пешеходных дорожек, освещённая инсталляция «Я люблю Пригородный район» и памятник-валун. Завершилось праздничное мероприятие фейерверком, который осветил небо над сёлами Пригородного района.

А сегодня сквер уже радует жителей сёл и всех проезжающих, которые желают посидеть в тени, прогуляться по благоустроенным тропинкам, среди которых и взрослые, и молодые, и дети.