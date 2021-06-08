«Местные власти при поддержке администрации Назрановского муниципального района завершили работы по строительству дороги, которая связала школу и Дом культуры с улицей Грейдерная. Теперь подъездная дорога к школе стала сквозной и получила два въезда и выезда. Отныне подвоз детей в учреждение образования стал не только безопаснее: новая артерия избавила от утренних пробок машин, пытающихся развернуться у ворот школы», — рассказал собеседник издания.

При этом он отметил, что ранее в районе учебного заведения был проложен тротуар и установлено ограждение, предотвращающее выход школьников на оживленную автомобильную трассу.

Кроме асфальтированной дороги учреждение получило и благоустроенную парковку для служебного автотранспорта. Все эти качественные изменения уберегут родителей от лишних переживаний за здоровье и жизнь своих чад.

Напомним, образовательное учреждение № 4 на 540 мест возведено в сельском поселении Кантышево в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года».

По данным пресс-службы Главы и правительства региона, строительство объекта началось ещё в 2015 году с предполагаемым завершением в 2018 году. Однако ряд допущенных недостатков подрядной организацией, а также отсутствие в проекте финансирования, необходимого для приобретения оборудования, привело почти к двухлетнему простою здания.

В прошлом году по требованию Главы региона Махмуд-Али Калиматова реализация проекта была возобновлена. Ответственным лицам были установлены новые сроки для устранения обнаруженных дефектов.

На возведение школы затрачено более 330 млн рублей, из них 314 млн рублей выделено из федерального бюджета. Дополнительно за счет средств республиканского бюджета оснащены школьные кабинеты.

Учреждение получило лицензию на ведение образовательной деятельности, учебный процесс налажен, дети приступили к занятиям. С открытием школы № 4 села Кантышево значительно разгрузились другие образовательные организации населенного пункта. В основном туда перешли учащиеся из школы № 2, а также ученики двух других учреждений, территориально закрепленные за новой школой.

На первоначальном этапе в школе будут обучаться около 400 детей. Торжественное открытие заведения состоялось в январе этого года.

В 2020 году в регионе появилось семь новых школ на более чем 4 тыс. мест, что позволило снять перегруженность в восьми учреждениях и перевести три общеобразовательные организации на односменный режим обучения. До конца 2021 года планируется построить ещё 18 школ в рамках различных госпрограмм.