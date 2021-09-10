К такому мнению пришли и организаторы недавно прошедшего в Кантышеве мероприятия по профилактике радикализма и наркомании, а также о духовно-нравственном воспитании, на котором присутствовали видные общественные деятели республики, представители духовенства и чиновники различных уровней власти. Все выступавшие были едины во мнении, что нужны действенные меры для того, чтобы искоренить из нашей жизни такие явления, как наркомания, радикальные взгляды, тормозящие нормальный уклад жизни, и случаи, когда от легкомысленного отношения к езде на дорогах гибнут ни в чем неповинные люди.

Комментируя вопросы, которые стояли на повестке дня встречи, имам центральной мечети Кантышево Джабраил Арчаков начал свое пояснение с такого понятия, как «радикализм», термин которого иногда употребляется как синоним слову «экстремизм».

«Однако нужно учитывать, что между данными понятиями существует определенная разница, — говорит Джабраил Курейшович. — В отличие от экстремизма, радикализм фиксируется, прежде всего, на содержательной стороне тех или иных (и не обязательно «экстремальных») идей и, во вторую очередь, на методах их реализации. Так, по крайней мере, говорят специалисты из этой области.

В моем понимании радикализм — крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. И чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных институтов.

Можно выделить такие виды радикализма, как политический и религиозный, который напрямую касается нас, духовных представителей. Но о каком бы виде мы ни говорили, нужно знать, что радикализм — всегда оппозиционное направление, которое играет в обществе дестабилизирующую роль. Он часто получает распространение в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и привычному укладу общества.

Поэтому со своей стороны Духовный центр мусульман Республики Ингушетия делает всё возможное для того, чтобы не допустить среди народа дестабилизацию общества. Особенно это важно для нашей молодежи, которую легко можно обмануть и свернуть с правильного пути».

Что касается темы наркомании, то нужно признать, что наше государство и общество ведут изнурительную борьбу с этим злом не одно десятилетие. Тем не менее, мы являемся свидетелями того, как ежедневно происходят новые аресты наркодилеров и крупных партий наркотиков, предназначенных для уничтожения генофонда народа.

«К сожалению, несмотря на все действия антинаркотического движения в нашей республике, данные официальной статистики неутешительны, — говорит Джабраил. — Ежегодно число вновь приобщившихся, которые впервые попробовали спайс, травку и более тяжелые вещества, растет как на дрожжах. Безусловно, подобная статистика заставляет нас задуматься: что мы делаем не так? Поэтому представители духовенства совместно с правоохранительными органами намерены направить все свои усилия для того, чтобы предупредить это зло. Ведь известно, что предотвратить трагедию легче, чем пожинать его горькие плоды».

Действительно, именно профилактика наркомании, как утверждают специалисты, направлена, прежде всего, на предупреждение употребления психотропных веществ и ограничение их распространения. Это комплекс мер, который осуществляют на нескольких уровнях — государственном, общественном и семейном. Причем общая профилактика включает антинаркотическую пропаганду среди подростков и молодежи, формирование навыков адаптации в обществе и преодоления сложных жизненных ситуаций.

Основная цель общей профилактики — создать естественные условия сопротивления факторам, которые способствуют приобщению к наркотикам. Для этого психологи, социальные педагоги и социальные работники проводят выборочную профилактику детей из группы риска. Их главная задача — побудить подростков из неблагополучных семей или попавших в тяжелую жизненную ситуацию, обращаться за помощью к специалистам, а также вовремя увидеть проблему до того, как ребенок начнет употреблять. Комплекс мер в этих случаях направлен на коррекцию поведения детей.

К проведению многих мероприятий и программ привлечены образовательные учреждения нашей республики: школы, гимназии, лицеи, институты, колледжи, техникумы и университеты.

«Но одной общей профилактики и антинаркотической государственной пропаганды недостаточно, — говорит имам мечети. — Большую роль в борьбе с наркотиками играет атмосфера в каждой отдельной семье. Отсутствие психологических травм, дружелюбные, доверительные отношения, понимание между родителями и детьми значительно снижают риск увлечения ребенка наркотическими веществами».

Отвечая на вопрос, что нужно делать, чтобы обезопасить детей, Джабраил Курейшович сказал, что в первую очередь родителям необходимо научить своих детей открыто говорить со старшими, делиться своими переживаниями, успехами и достижениями. Общеизвестно, что дети, которые растут в семьях, где не боятся говорить о серьезных проблемах и их последствиях, доверяют свои переживания, поддерживают друг друга и радуются каждому, пусть и незначительному успеху, редко попадают в зону риска. Чтобы как-то предостеречь себя и своих близких, нужно в первую очередь посмотреть, а все ли в порядке в вашей семье? Ведь наиболее распространенной причиной, по которой подростки начинают пробовать наркотик, — неудовлетворенность, неблагоприятная ситуация внутри семьи, психологические травмы, отсутствие понимания, доверия и открытости в отношениях с родителями.

«Дайте своим детям свободу в поиске того, что им действительно нравится, — советует имам. — Возможно, любимое увлечение или хобби в последующем станет их профессией. Также необходимо внимательно изучить круг общения ребенка, его друзей. Лучше разрешать своим детям приводить к себе в дом своих знакомых и друзей и проводить свободное время у себя дома, а не где-то неизвестно с кем. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов, настроений и своевременно понять, есть ли предрасположенность у вашего ребенка к запрещенным препаратам. Было бы хорошо, если бы все родители знали, какие виды психотропных веществ существуют, как они влияют на поведение и организм человека и какие последствия бывают после того или иного одурманивающего средства. Эта информация поможет взрослым выявить проблему на начальном этапе и принять своевременные меры по спасению своего ребенка».

Без всякого сомнения, уделять больше внимания своим детям и проводить с ними совместный досуг — это обязанность каждого родителя. Именно в их силах создать комфортную и уютную семейную атмосферу, занять ребенка чем-то интересным и увлекательным. Если подросток постоянно будет испытывать эмоции радости и удовлетворения, которые ему дает семья и любимое хобби, у него не возникнет необходимости идти на улицу в поисках новых приключений.

Также родителям необходимо следить за своим поведением и манерой общения. Согласитесь, если вы обладаете вредными привычками, курите или нецензурно выражаетесь, то какой пример можете подать своим детям? Как бы трудно ни было, постарайтесь исправиться и покажите на собственном примере, как вы избавляетесь от вредных привычек. Тем самым вы укрепите свой авторитет и уважение в глазах ребенка, докажете, что достигли поставленной цели, хоть это и было тяжело. Другими словами, здоровый образ жизни на своем примере — лучшая профилактика наркомании.

Как говорят медики, борьба с наркоманией в нашей стране ведется активно. Иначе и нельзя, ведь список запрещенных веществ растет каждый год. Но есть и обратная сторона этой борьбы — ограничивая распространение уже известных психотропных веществ, органы контроля по обороту наркотиков провоцируют появление новых, синтетических веществ, которые во много раз опаснее натуральных. Последствия от их применения необратимы. Эти вещества не подвержены метаболизму — они не распадаются, выводятся крайне медленно, могут находиться в организме несколько недель и даже месяц. От них часто наступает передозировка, потому что состав никто не контролирует. Химические компоненты оказывают прямое влияние на мозг, поэтому самое страшное последствие их применения — нарушение интеллектуальной сферы и умственных способностей.

Как мы отметили выше, тематика встречи с жителями Кантышево была разноплановая, и вопрос увеличивающихся с каждым годом дорожно-транспортных происшествий был поставлен здесь во главу угла. Надо сказать, что имамы мечетей сельского поселения Кантышево вместе со старейшинами периодически проводят сельские сходы и встречи с жителями, где предпринимают попытки повлиять на статистику дорожно-транспортных происшествий, которая в последнее время катастрофически растет. Как мы знаем, редкий день проходит в нашей республике без аварии на дорогах. И самое обидное то, что в перечне причин, способствующих дорожным инцидентам, — свадебные кортежи.

Ни для кого не секрет, что сегодня свадебный автомобильный поезд из десятков дорогих иномарок становится серьезной угрозой для попутных машин. Мало того, что они тормозят движение, в колонне всегда есть лихачи, соревнующиеся за место после машины с невестой. Это считается особой удалью и восходит к традициям тех времен, когда еще свадебные кортежи состояли из коней и фаэтонов. Многие из этих легкомысленных водителей пытаются оправдать свою дурь, цепляясь за традиции и национальный менталитет. Но вряд ли наши предки стали бы поощрять обычай, который представляет реальную угрозу людям.

Ранее имамами села неоднократно предпринимались попытки решить эту проблему с дорожными авариями, происходящими по вине участников свадебных кортежей. На сходах представители духовенства и общественные деятели принимают конкретные решения, которые сводятся к тому, что необходимо ограничить число свадебных машин и усилить контроль за их передвижением со всех заинтересованных сторон.

Мы попросили Джабраила Арчакова рассказать о мерах, предпринятых по реализации данного решения. По его словам, на этот раз все представители духовенства республики настроены очень решительно.

«Те, кто думают, что ситуацию могут изменить призывы к совести, чести, ответственности — глубоко ошибаются, — говорит Джабраил, — Те, у кого есть эти качества, не лихачат на дорогах, понимая, что подвергают риску жизни людей. Ведь жизнь человеку дана Всевышним как нечто бесценное. И никто не имеет права отнимать у человека то, что дано ему Аллахом. Данный вопрос мы и раньше поднимали, когда прошлым летом подряд произошли несколько дорожно-транспортных происшествия со смертельными исходами. Поэтому в своем решении кантышевцы намерены впредь выполнять пункты, в которых ужесточаются требования и условия к нарушителям правил дорожного движения.

К примеру, если житель нашего села, нарушив установленные шариатом и федеральным законом правила, станет причиной гибели человека, никто из нас, даже однофамильцы этого человека, не будет участвовать в урегулировании возникшего конфликта. Это говорит о том, что только волевым решением мы сможем что-то изменить в этой ситуации. Всем давно уже пора понять, что свадебный кортеж — не место для лихачей!

Также я хотел бы отметить, что все мы знаем, что в основной своей массе ингуши понятливые и богобоязненные. Но, как и везде, есть среди нас и такая категория людей, которым проповеди не помогают. И в такой ситуации мы, духовенство, рассчитываем на помощь и поддержку республиканских властей. В любом случае, решение вопроса, где нарушается закон и правопорядок, должно исходить из правоохранительных органов, с которыми духовенство намерено работать в тесном сотрудничестве. Также сообща и планомерно мы будем строить свои отношения со всеми структурами и ведомствами республики, которые, как и мы, преследуют одну цель: улучшить качество жизни людей и создать им безопасность».

Следует отметить, что правоохранительные органы всегда боролись с такими негативными свадебными обычаями, как стрельба на свадьбах и быстрая езда, одинаково представляющими серьезную угрозу людям. Надо сказать, что эти органы и поныне продолжают работать в том же темпе. В воскресные дни усиленную службу несет патруль ГИБДД МВД по РИ. Они следят за тем, чтобы свадебные колонны не нарушали скоростной режим и не мешали движению других автомобилей на дорогах.

В школах среди учащихся сотрудники МВД систематически проводят профилактические занятия по соблюдению правил дорожного движения. В последнее время к правоохранительным органам присоединились общественники, представители духовенства и старейшины. Совместными усилиями эти службы движут закон в сторону ужесточения наказания за подобные нарушения общественного порядка.

«Убийства на дорогах — это огромная проблема, которая скашивает численность и так малочисленного народа, — сетует Джабраил Курейшович. — Поэтому я считаю, что никто не должен оставаться в стороне от решения этой проблемы, которая превращает наши дороги в поле битвы. Каждый житель республики должен почувствовать свою ответственность и внести посильный вклад в борьбу с дорожными нарушениями. Надо каждого жестко призвать к ответу, потому что безнаказанность и приводит людей к безответственности».

Бывают ДТП с очень тяжелыми последствиями и летальными исходами. Прощать такие преступления или нет, это личное дело пострадавшего или его родственников в случае гибели, но имамы села Кантышево и другие представители духовенства, а также старейшины, по их словам, приняли решение не брать на себя посредническую роль и не участвовать в переговорах по урегулированию такого конфликта сторон. Их позиция такова: пусть виновные понесут наказание, соответствующее тяжести содеянного.

«Несмотря на все негативные стороны жизни, которые мы видим, мы не теряем надежды на лучшее, — говорит имам. — Для начала мы хотим в своем родном Кантышеве добиться стабильного развития, стать обществом, способным слушать и слышать друг друга, и все вопросы и проблемы решать дружно, с общего одобрения и поддержки. Да поможет нам в этом Аллах!»