Проект

Урок финансовой грамотности

В школе № 2 столицы Ингушетии детей учили разбираться в финансовых вопросах

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В рамках направления «Экономика развития» Народной программы в учебных заведениях нашей страны осуществляется проект «Уроки финансовой грамотности с Единой Россией».

Проект способствует появлению у учащихся интереса к финансово-бюджетной сфере. Они начинают понимать, что такое бюджет и как управлять им, как функционируют бюджетная и налоговая системы страны. Прошел такой урок и в школе № 2 города Магаса.

Депутаты парламента Ингушетии Харон Саутиев и Мустафа Цуров, совместно с депутатом горсовета г. Магаса Иссой Мурзабековым, представителями регионального Центробанка Заурбеком Котиевым и Мадиной Цечоевой объясняли школьникам, что даже будучи учениками школы, они могут заниматься ее бюджетом, участвовать в конкурсе проектов, предлагать свои идеи для развития инфраструктуры в школах и населенных пунктах. Гости поведали слушателям о многочисленных видах мошенничества, способах избежать ловушки аферистов.

Ученикам сообщили, что в ближайшее время планируется ввести в школах предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), где будет и такое направление, как финансовая грамотность. По словам спикеров, это позволит молодежи быть подкованной в финансовых вопросах, уверенно распоряжаться своими доходами.

Ребята с интересом выслушали ораторов, задавали вопросы и в завершение встречи поблагодарили гостей за предоставленные знания.

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