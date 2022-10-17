Идейным вдохновителем творческого состязания стала наша коллега Индира Аушева, ведущая в этой школе дополнительное образование в кружке «Юный журналист». Школьникам предложили написать эссе на тему «Мой любимый город — Назрань». Сразу подчеркнем, что конкурсанты в целом справились с поставленной задачей, что было замечено и председателем жюри, главным редактором газеты «Голос Назрани» Алиханом Оздоевым.

— Конкурс был посвящен дню рождения самого родного для ингушей города, — отметил он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — С удовольствием потратили свой выходной день. Ребятишки постарались на славу. Честно скажу, что с членами жюри мы условились не зацикливаться на грамматических ошибках: прежде всего мы оценивали умение учеников думать, отказ от приевшихся штампов и стереотипов. Авторы некоторых сочинений, несмотря на юный возраст, проявили недюжинное мастерство владения словом, удивили глубоким погружением в тему, способностью не по годам критически мыслить, активной жизненной позицией. Порой казалось, что пишет и рассуждает взрослый человек, а не ребенок. Тем не менее, нам пришлось выбрать лучших. Решили с коллегами разделить их на две группы: детей из 5 и 6 классов и семиклассников. Что ни говори, а в этом возрасте год-два имеют значение для восприятия жизни, которая у них еще вся впереди. Хочется поблагодарить Индиру за ее старания и подвижнический труд, который, надеюсь, даст хорошие плоды, и в скором времени журналистское сообщество Ингушетии пополнится новыми талантами.

В свою очередь Аушева выразила слова благодарности в адрес мэрии Назрани за предоставленные призы для победителей.