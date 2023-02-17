«Единая Россия»

Формируя уважительное отношение к героям Отечества

В школе села Сурхахи Ингушетии установили «Парту героя» в честь своего выпускника Юнуса Аушева

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Шестой год в школах России успешно осуществляется патриотический проект политической партии «Единая Россия» «Парта героя». Суть его в том, что в отдельном уголке или классе школы, где учился герой, заслуженный человек, выделяют отдельную парту и на ней размещают его фотографию, факты из биографии, информацию о заслугах.

В некоторых школах за такими партами ученики даже сидят. Но только самые лучшие и достойные.

Появился такой ученический стол и в школе № 2 сельского поселения Сурхахи. Его поставили в честь выпускника школы, сотрудника Росгвардии Юнуса Аушева, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Государство посмертно наградило Юнуса Магомед-Шариповича орденом Мужества. Право первым сесть за парту предоставили брату героя Юсупу.

— Мы гордимся тем, что Юнус учился в нашей школе, сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить память о нем, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор учебного заведения Хеда Евлоева. — Отдавая дань уважения героическим поступкам наших выпускников, мы способствуем и созданию своих школьных традиций. На мероприятии присутствовали представители руководства Назрановского района, единороссы из местной ячейки партии.

Добавим, что цель проекта — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

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