Благодаря программе уже в текущем году около 60 тысяч человек смогут путешествовать по просторам страны бесплатно.

«Мы её запускаем в самое ближайшее время вместе с Ростуризмом, с платформой «Россия — страна возможностей», и порядка 60 тысяч человек в этом году смогут попутешествовать по разным концам нашей страны бесплатно», — цитируют главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» от Ингушетии.

Напомним, не так давно, в рамках послания Федеральному собранию, Владимир Путин предложил укрупнить туристический кэшбэк для детей и молодежи. По словам Президента, льготный тариф для молодежи должен действовать весь год, а не только в период каникул.

Также в России с 25 мая текущего года внедряется программа детского туристического кэшбэка. Для того чтобы стать ее участником, нужно соблюсти несколько правил. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там нужную путёвку. Эта программа продлится до 20 сентября текущего года.

Руководитель Росмолодёжи также проинформировала о линейке грантовых программ, созданной для молодёжи России.

«Кроме грантового конкурса Росмолодежи есть Фонд президентских грантов. Институт развития интернета — тоже огромная возможность для тех, кто хочет создавать позитивный контент. Новая история — Президентский фонд культурных инициатив, он совсем недавно учрежден, сейчас идет заявочная кампания. Если у вас есть творческие, культурные проекты, заходите сегодня и подавайте заявку. Это новые большие возможности с минимальным количеством ограничений с точки зрения правовой формы — проекты на грант могут подавать и НКО, и коммерческие организации», — подчеркнула Ксения Разуваева.

На открытии Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» Разуваева организовала панельную дискуссию «Будущее молодежной политики — экосистема возможностей для каждого». Руководитель Росмолодежи поведала о новых методах работы с молодёжью, включении молодежных инициатив в нацпроекты и платформах для развития молодежного сообщества. Уже сейчас молодые люди самореализуются благодаря Российскому обществу «Знание», всероссийскому студенческому конкурсу «Твой ход», порталу «Добро. ру». Как подчеркнула Ксения Разуваева, особенно удачным оказался опыт сбора молодежных идей для нацпроектов, и Росмолодежь будет использовать такую практику и далее.

«У нас очень много талантливых, умных, интересных молодых людей, которые могут стать лидерами общественного мнения. Нам нужно этих ребят, в том числе из числа присутствующих, выявлять, рассказывать их вдохновляющие истории. Они могут стать теми, за кем пойдут их сверстники», — отметила Ксения Разуваева.

Форум «Территория смыслов» организуется с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.