Помимо хранения культурного наследия и создания условий для ознакомления с ним, музей приобретает более масштабные и ответственные социальные задачи. Перед современными музеями стоит большое количество различных задач, в числе которых и помощь в развитии государственной культурной политики. Для этого необходимо участвовать в деятельности музейного сообщества, а также создавать пространство полезное и интересное для любых категорий граждан.

Преследуя эти цели, стараются строить свою работу и в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова. На днях, побывав в городе Сочи, где состоялось открытие выставки «Ингушетия сквозь века», приехал директор музея Магомед Сагов.

В 2018 году состоялась официальная встреча представителей Ингушетии с членами Ассамблеи народов России, на которой обсуждалось создание долговечной экспозиции, пропагандирующей культуру и самобытность ингушского народа в павильоне «Кавказ» культурно-этнографического центра «Моя Россия» в городе Сочи.

Культурно-этнографический̆ центр «Моя Россия» — в настоящее время самый значимый проект по сохранению национального достояния, решающий задачу повышения имиджа России, приобщения зарубежных гостей к народной культуре России.

Постоянно действующая выставка, рассказывающая об истории ингушского народа, расположилась в Красной Поляне в павильоне «Северный Кавказ». Как рассказывает директор музея Магомед Сагов, уже в первый день данную экспозицию посетило 214 человек. Постоянно действующая экспозиция включает в себя барельефы с портретами национальных поэтов и цитатами их стихотворений, картины заслуженных и народных художников Ингушетии, предметы ингушского быта и домашнего обихода, печатные издания на ингушском и русском языках, книги ингушских писателей и многое другое.

Магомед Закриевич, выступая перед ценителями искусства, подробно описывал каждый представленный экспонат, не упуская ни одной детали. Посетители в свою очередь выражали слова благодарности за предоставленную возможность, не выезжая из родного города, познакомиться с культурой и бытом ингушского народа.

«Все, кому интересно узнавать всё больше сведений о народах, проживающих в пределах данного региона, посредством данной экспозиции смогут более углубленно знакомиться с историей одного из народов — ингушского народа и его культурными ценностями, — говорит Магомед Сагов. — Все мы должны черпать больше информации друг о друге. Эту роль на себя сегодня берут музеи, где сосредоточены материальные свидетельства (документы) развития истории, культуры, которые, став музейными предметами, несут в себе подлинную информацию, имеющую большое научное и культурное значение. Документальная, научная и культурная ценность музея даёт возможность считать его образовательно-воспитательным центром, осуществляющим процесс передачи культурных норм, лучших традиций, опыта поколений с учетом тех требований, которые общество выдвигает в различные исторические периоды.

Сегодня, без сомнения, можно говорить о расцвете музейного дела. Всё больше приходит в музей заинтересованных людей, социальный статус музеев возрастает, в связи с этим повышается интерес к ним. Музеи открываются повсюду, и их создание — это показатель развития самосознания общества. Через музей реализуется одна из важнейших потребностей общества — сохранение памяти о своей истории, о своем наследии».