Красочно оформленный актовый зал учебного заведения был набит битком. Здесь находилось множество гостей: представители Минобрнауки республики и управлений образования, Института повышения квалификации, Центра образования, управления образования г. Назрани, пришли и родители школьников. В проходах зала в волнительном ожидании приглашения на сцену стояли детишки с шарами, слушая последние наставления своих воспитателей и учителей.

Началась церемония с внесения флагов Российской Федерации и Республики Ингушетия, исполнения гимнов нашей страны и республики. С напутственными словами и поздравлениями к ребятам обратились директор школы Асет Темирханова, заместитель руководителя Минобрнауки региона Асхаб Дудургов, заместитель председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Движение первых» Заурбек Пошев, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Саид Колоев, другие ораторы, отметившие значимость данного события.

— Быть «орлёнком» — это не только честь, но и ответственность, это значит во всём и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям, честность и благородство, скромность, дисциплинированность и товарищество, — отметила, обращаясь к ребятишкам, Темирханова.

Дети старших классов выступили перед зрителями с концертной программой, собравшихся познакомили с красивой легендой, в которой в далекие времена дети спросили совета у мудрого орла и вынесли главный урок жизни: «Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта и верные друзья». Затем, собственно, и началась церемония посвящения: взрослые повязали новым «орлятам» галстуки с символикой движения и надели отличительные значки. Их ребята с гордостью будут носить на торжествах, в походах и экскурсиях.

Добавим, что программа «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Деятельность обучающихся осуществляется в семи направлениях: «Орлёнок — Эрудит», «Орлёнок — Доброволец», «Орлёнок — Мастер», «Орлёнок — Спортсмен», «Орлёнок — Хранитель исторической памяти», «Орлёнок — Эколог» и «Орлёнок — Лидер». Все направления нацелены на развитие социальной активности младших школьников.