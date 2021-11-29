Как сообщил газете «Ингушетия» мэр города Усман Аушев, также антивандальные камеры будут установлены на аллеях и в скверах, планируется начать повсеместное видеонаблюдение уже в следующем году.

Это значительно упростит работу. С новыми камерами умная система будет уведомлять специалистов о происшествиях и нарушениях в подконтрольном секторе.

Участившиеся случаи вандализма обуславливают необходимость введения данных мер.

Антивандальная камера — это аппарат, который действует точно так же, как и самая обычная камера видеонаблюдения. Фиксирует различные действия, а информацию в виде видеосигнала передает по специальному каналу на носитель. Но в работе антивандальной камеры есть одна очень важная особенность. Она защищена специальным корпусом, который выполнен из прозрачного материала. Чаще всего это поликарбонат. Материал способен выдержать различные удары силой до 650 кг в секунду. Прочность и надежность конструкции обеспечивает долговременную работу, при этом без риска воздействия внешних факторов.

В многих городах России системы видеонаблюдения в жилых комплексах и других местах уже стали привычными. Эксперты подчёркивают, что благодаря этому снижается количество хулиганства, правонарушений и повышается раскрываемость преступных действий.

Воровство, в том числе металлических люков, поломки имущества на улице или внутри помещений, расклейка объявлений, нападения на жителей дома, драки у подъезда и внутри дома, посторонние на чердаках и в подвалах — вот основные причины внедрения таких систем.

Согласно статистике МВД, при использовании видеонаблюдения наблюдается стойкое снижение числа преступлений, совершенных на улицах. Стало значительно проще находить виновных в хулиганских действиях, снизилось количество различных краж. Кроме того, системы видеонаблюдения дисциплинируют жителей дома и других лиц — не мусорить, не портить отделку, вывозить строительные отходы, а обслуживающий персонал и коммунальные службы стимулируют более качественно выполнять свои обязанности. К сожалению, решаются эти задачи далеко не во всех случаях, зависит это в основном от качества установленных систем видеонаблюдения.

Напомним, не так давно в Магасе вандалы сломали скамейки на площади близ 100-метровой башни Согласия. В Instagram-сообществе Ингушетии появилось сообщение о том, что неизвестные разрушают город по ночам. Местные жители по утрам видят поваленные фонарные столбы. С помощью видеокамеры удалось установить личность вандала, который разрисовал стены 100-метровой башни Согласия. Бывали случаи пропажи крышек канализационных шахт.