«Мы постарались воплотить эту идею в жизнь ради подрастающего поколения, которое зачастую растет, не имея особых знаний о религии, когда вокруг много соблазнов, способных сбить их с правильного пути», — говорит Адам Мержоев, имам мечети г. Магаса.

«К тому же дома не всегда уделяется должное внимание разъяснению нравственных вопросов детям и их воспитанию. Встречаются неблагополучные семьи или дети, чьим воспитанием занимаются матери-одиночки, которым тоже нужна помощь», — отмечает Адам Мержоев.

Дети школьного возраста и подростки изучают не только основы религии, но и вопросы поведения в рамках ингушского кодекса чести «эздел», а также взаимоуважения и согласия по отношению друг к другу. В рамках программы за 3 месяца ребята и девушки обучаются чтению Корана, совершению молитвы и ряду сур из Священной Книги.

«Жизнь в городе отличается от жизни в селах. Люди здесь более разобщены, поэтому если ребята из разных районов будут знать друг друга, строя взаимоотношения на основе ценностей ислама, то завтра они будут костяком этого города. Надо помнить, что именно молодежь станет хозяевами столицы, они будут ответственны за его благополучие. Мы хотим, чтобы они помнили, что Магас — их малая родина», — разъясняет религиозный деятель.

С этой целью руководство центральной мечети столицы республики в дальнейшем планирует проводить состязания среди учащихся медресе из разных районов города и не только в рамках религиозных знаний, но и спортивного формата.

За 2 года в Магасе открыто уже 5 медресе.

«Занятия ведутся во дворе центральной мечети столицы, преподаватели — Амир Умаров и Мадина Нальгиева. Летом здесь работает дополнительно еще один педагог, так как в этот период времени много желающих обучаться», — рассказывает Адам Мержоев.

Занятия также проводятся в специально отведенных помещениях на улице Чахкиева, 40, улице Чахкиева, 43А, улице Борова, 8, улице Назарбаева в 10-м микрорайоне Магаса. По словам имама, обучение проводится совершенно бесплатно педагогами с высшим профессиональным образованием — Адамом Хамхоевым, Исой Хамхоевым, Бекханом Шейховым, Лизой Оздоевой, Ибрагимом Алмазовым.

Данный проект стал возможным благодаря добровольным пожертвованиям участников специальной группы в мессенджере WhatsApp, а также поддержке спонсоров. Собранные средства идут на содержание медресе, покупку учебного материала, оплату педагогов, ремонтные работы и т. д. Принять участие в благотворительности может любой желающий.

«Нашей конечной целью является открытие медресе в каждом дворе или хотя бы в шаговой доступности для горожан, если на то будет воля Всевышнего. Сегодня для детей и подростков есть все для занятий, включая бесплатный учебный материал. От них требуется лишь прийти и учиться», — заключает имам мечети столицы Ингушетии.