Участниками форума стали представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной и муниципальной власти республики, сотрудники научных и образовательных учреждений, а также общественные и религиозные деятели. В рамках конференции участники обсудили формы и методы информационной работы по противодействию идеологии терроризма в современных условиях.

Глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков призвал усилить информационное направление противодействия экстремизму и терроризму в молодёжной среде в настоящее непростое время. Также он призвал поощрять блогеров и сайты, пропагандирующие традиционные ценности. По его словам, эту проблему надо решать комплексно во взаимодействии друг с другом, республика, к сожалению, не понаслышке знает о терроризме и экстремизме, сотни правоохранителей и простых граждан сложили свои головы в борьбе с этим вселенским злом.

Как отметил начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца региона Магомед Харсиев, Ингушетия накопила определённый опыт в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Так, во всех школах, ссузах и вузах республики специально созданная рабочая группа, в том числе из религиозных деятелей, проводит лекции и беседы на эту тему, включая профилактику наркомании. Многие годы проводятся в образовательных учреждениях уроки основ религии.

«Однако мы стараемся следить за тем, какая работа проводится в этом направлении в других регионах. Они тоже охотно перенимают наш опыт», — подчеркнул Харсиев.

Проректор по учебной части Ингушского исламского университета Багаудин Яндиев: «Россия — многонациональная и поликонфессиональная страна, и недооценивать, тем более игнорировать, угрозы обострения экстремистских и террористических явлений нельзя. Для успешной профилактики экстремизма и терроризма необходимо владеть знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений и на их основе осуществлять грамотные действия. Особую роль здесь играет тандем представителей власти и духовенства. И только так, объединив совместные усилия можно добиться значимых результатов, бороться с глобальной проблемой, каковой является экстремизм. Источниками этого пагубного явления являются смена ценностных оснований развития общества, социальные проблемы, которые могут быть усилены кризисом, коррупция, снижение общего культурного уровня населения, многочисленные фобии, в том числе русофобия, исламофобия и др. Источником экстремизма может быть также социальное расслоение общества, духовная дезориентация людей, неправильное понимание истинных религиозных ценностей. Одним из современных элементов пропаганды экстремизма и терроризма, совершения на его основе преступлений является интернет. Для достижения своих целей экстремисты широко используют социальные сети. В экстремистской среде становится всё более популярным создание различных роликов. Молодёжь восприимчива к радикальным идеям по неопытности, отсутствию и недостаточности воспитания, наставничества со стороны родителей и общества. Радикальные формы ислама также представляют серьёзную угрозу общественной безопасности».

Иеромонах Махачкалинской и Грозненской епархии Русской православной церкви отец Иоанн (Анисимов): «Махачкалинская епархия РПЦ собирается в декабре текущего года отпраздновать 10-летие своего образования. Она уникальна по своей сути, потому что объединяет три субъекта Федерации, приходы в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Я родился и вырос в Дагестане и называю себя русским дагестанцем. В Ингушетии в Сунже есть приход, он же монастырь. Там регулярно совершаются богослужения. Недавно, 14 октября, отпраздновали день Покрова Божьей Матери. Мы чувствуем поддержку со стороны руководства Ингушетии. У нас тесные контакты с Миннацем республики. Люди разных вероисповеданий и национальностей должны жить в мире, взаимодействии на Кавказе. Но, к сожалению, не всем это понятно. Есть проблемы в этой сфере. Межнациональные и межконфессиональные вопросы — они самые главные в нашей стране».

Участники конференции были едины во мнении, что люди, к сожалению, поддаются на разные провокации, кто-то их подогревает. Недоброжелатели стараются изнутри подточить основы нашего государства. У народов России есть опыт, традиции, об этом постоянно говорится, преодоления розни и различного рода неприятия. Все проблемы надо решать во взаимодействии друг с другом.