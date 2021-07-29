— Центр открылся в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Ингушетии Зара Ужахова. — Проект реализуется Российским союзом автомобилистов совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения России, Министерства транспорта России и экспертного центра «Движение без опасности». На базе подобных инновационных центров в регионах страны проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движению и безопасному поведению в транспортной среде. С 2017 по 2020 год программа охватила 60 регионов России, в которых были открыты и действуют учебно-методические центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2021 году центры откроются еще в 25 регионах России, и таким образом проект охватит уже всю страну.

По словам собеседницы, отличительная особенность проекта — мобильные автоплощадки (автогородки) с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Специализированные ярко-оранжевые автобусы выезжают в населенные пункты, в том числе самые отдалённые, и собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

— Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом регионе и высокий уровень эффективности по обучению подрастающего поколения, — добавила Ужахова. — С 2017 по 2020 год обучение на базе автогородков прошли 610 тыс. детей и 80 тыс. взрослых. Открытие нашего, 84-го центра проводится в республике на базе ГБОУ «Центр образования г. Магас». Там подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов. В центр будут переданы оборудование, передвижной комплекс технических и методологических инструментов. Обучение профилактике детского травматизма включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы (модули) по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий. В разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.

Говоря о значимости проекта, Ужахова отметила, что работа по открытию автогородков осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина.

— В Ингушетии и других регионах работа центров будет продолжена в долгосрочной перспективе, — пояснила она. — Это один из ключевых проектов национального масштаба, благодаря которому формируется новое поколение участников дорожного движения, знающих и соблюдающих ПДД. Тем самым постепенно решается стратегическая задача по изменению культуры поведения в транспортной среде, что ведет к минимизации рисков для всех участников дорожного движения.

Добавим, что 10 лет назад в ДТП в России ежегодно погибали более 900 детей в возрасте до 16 лет. Снижение общей детской смертности за период с 2010 по 2020 год составило 42%, смертности детей-пешеходов — на 57%, детей-велосипедистов — на 44%, детей-пассажиров — 35%. По данным официальной статистики, в 2020 году в Ингушетии произошло 23 ДТП с участием детей до 16 лет, 5 погибло, 26 получили ранения. Проект «Лаборатория безопасности» станет в регионе одним из важнейших инструментов по снижению уровня аварийности с участием детей и подростков.