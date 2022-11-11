Мероприятие было организовано республиканским комитетом по делам молодежи при поддержке парламента республики в целях военно-патриотического воспитания молодого поколения, повышения значимости и престижа военной службы в различных родах войск.

В форуме приняли участие заместитель председателя Народного собрания Аза Хашиева, помощник начальника управления национальной гвардии по Ингушетии майор полиции Аслан Исмаилов, депутаты парламента Ахмед Дидигов и Бадрудин Олигов, представители воинской части Минобороны в регионе Игорь Егоров и Данил Денисов, военного комиссариата Умар Евлоев, а также директор спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе Абабукар Барахоев, заслуженный работник физической культуры и спорта России, тренер по боксу Машкарип Местоев, заслуженный тренер России, тренер Олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева — Юнус Оздоев, студенты, активисты молодежных организаций, юноши призывного возраста.

Ключевыми темами для обсуждения на форуме стали военная и политическая обстановка в стране и мире, противостояние информационному давлению, а также чуждой российскому народу культуре Запада.

С приветственным словом к участникам обратилась вице-спикер Народного собрания республики Аза Хашиева. Она отметила, что служба в Вооруженных силах является долгом каждого мужчины, и привела в пример исторические факты и героические поступки военнослужащих из числа представителей Ингушетии.

Со словами поддержки и напутствия к молодым людям обратился и депутат парламента Бадрудин Олигов. Он, являясь бывшим военным, полковником в отставке, поделился своим опытом службы в Вооруженных силах страны и подчеркнул роль армии в защите суверенитета нашей страны, личный вклад подрастающего поколения и каждого из нас в формировании защитников Отечества.

Опытом прохождения службы в рядах Вооруженных сил делились и офицеры воинских частей республики. Они также разъяснили перспективы, открывающиеся для молодых людей, которые решат построить карьеру в органах правопорядка или в армии после завершения срочной службы. Сами призывники рассказали, в каких войсках хотели бы служить, что ждут от службы, с каким настроением идут служить. Они проявили настрой на добросовестную службу в армии, чтобы достойно нести звание защитника Отечества.

Для молодых людей, принимавших участие в мероприятии, были приготовлены образцы современного оружия и экипировки солдат Российской Армии.