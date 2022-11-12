Поговорив с заместителем руководителя Минсельхоза республики Казбеком Бековым, мне стало известно, что осенние ярмарки проводятся по поручению главы республики Мамхмуд-Али Калиматовым. Аграрное ведомство старается, чтобы они проходили организованно и по графику.

«В каждую субботу, в октябре месяце, мы проводили подобные ярмарки, -говорит он, — и теперь планируем их до конца ноября. Цель ярмарок является, чтобы не было резких скачков цен на товары первой необходимости. Здесь присутствуют представили свою продукцию наши производители: государственные унитарные предприятия, «Сад-Гигант», ООО «Агрокомплекс Сунжа», ООО «Мукомольный комбинат», фермерские хозяйства, пчеловоды не только из нашей республики, но и из других регионов, частные предприятия со своей продукцией. В ярмарке задействованы и те, кто держат личные подсобные хозяйства. Как известно, в республике проводился конкурс на лучшее ЛХП. Многие заинтересовались такими состязаниями, и приняли активное участие в нем. По нашей просьбе участники конкурса тоже здесь сегодня продают свою продукцию»

На мой взгляд, хорошим качеством отличалась колбасная продукция частного предпринимателя Алихана Олигова. Своим делом он занимается не один десяток лет. Его продукция пользуется большим спросом у покупателей. Как он говорит, в любое дело надо вкладывать много труда, без этого ничего не получится.

«Сегодня мы продали около 200 килограммов всей продукции, — рассказал он. — Это — колбаса, куры копченые и сосиски. Свою продукцию мы сдаем и в магазины республики, не успеваем обслуживать своих клиентов, стараемся не подводить заказчиков».

Много сортов меда на ярмарку привезла и пчеловод из Ставропольского края, Татьяна Иванова. «У нас в семье династия пчеловодов, — говорит она. — Мои родители занимаются пчеловодством уже 40лет, я сама тружусь 7лет. Сегодня для продажи я привезла 50 сортов мёда: от простуды, от кашля, есть мёд с мумиё, с маточным молочком и многие другие. Мне очень нравится ваш покупатель, приезжаю в вашу республику четвертый год со своей продукцией».

Ярмарка проходила активно и надо отметить, что она состоялась, так как люди уходили довольные.