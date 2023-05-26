В рамках данных мероприятий Миннацем республики было организовано небольшое торжество для коллектива старейшего печатного издания региона, бывших работников «Сердало» и родственников тех, кто внёс выдающийся вклад в развитие газеты и не дожил до знаменательного юбилея. Журналисты собрались в тёплой непринуждённой обстановке за накрытым столом.

В мероприятии также приняли участие внуки, дети, вдовы, племянники замечательных журналистов Ахмеда Хакяшевича Дахкильгова, Мухтара Мустабиевича Мальсагова, Рашида Мухтаровича Мальсагова, Идриса Ахметовича Плиева, Османа Бексултановича Гадаборшева, Асхаба Абукаровича Мякиева, Микаила Хасултановича Зангиева, Магомед-Башира Уциевича Цицкиева, Мурата Крымсултановича Озиева, Азмат-Гирея Шовхаловича Угурчиева, Хусейна Суламбековича Шадиева, Абу Юнусовича Гадаборшева, Руслана Азитовича Аушева, Магомета Хасанбековича Ханиева, секретаря-машинистки редакции Райхант Юсуповны Арчаковой.

В ходе встречи главный редактор общенациональной газеты «Сердало» Хадижат Курскиева вручила юбилейные медали участникам мероприятия. Юбилейная медаль «100 лет газете «Сердало» вручалась тем, кто внес выдающийся вклад в развитие газеты, ставшей за долгие годы своего существования подлинным символом ингушского народа.

Необходимо отметить, что блестящий эскиз медали разработал шеф-редактор газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев, который внёс большой вклад в новаторское, в духе времени, преображение старейшего печатного издания Ингушетии, в техническое обновление редакции.

«Газета «Сердало» сыграла ярчайшую роль в истории Ингушетии. Она отразила на своих страницах важнейшие события минувшего столетия, в эпицентре которых оказывался ингушский народ. В разные годы в редакции «Сердало» работали люди, преданные своему отчему краю и служившие своему народу. Их имена, как и имена тех, кто сегодня продолжает славную историю газеты, не останутся забытыми», — подчеркнула Хадижат Курскиева.

Гостем мероприятия стал и главный редактор общественно-политической газеты «Ингушетия», председатель Союза журналистов республики Шамсудин Боков. Приятно отметить, что свой успешный путь в большую журналистику он тоже начинал в газете «Сердало», которая на протяжении всего времени своего существования оставалась подлинной кузницей кадров. Кроме того, Шамсудин — племянник Хусена Шадиева, долгое время работавшего главным редактором газеты «Сердало».

Напомним, сто лет назад, 1 мая 1923 года, вышел в свет первый номер издания, ставшего поистине народным достоянием. А возглавил газету, редакция которой располагалась в историческом центре Владикавказа, ученый-лингвист, автор проекта и названия Заурбек Мальсагов.