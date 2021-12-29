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Успешный проект

В столице Ингушетии прошёл форум молодых строителей «СтройМолодежь-2021»

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В Магасе в отеле «Артис Плаза» прошёл форум молодых строителей «СтройМолодежь-2021», основной целью которого стало обсуждение строительства, как стратегического направления, сообщил газете «Ингушетия» автор и организатор форума Аслан Евлоев.

По его словам, мероприятие было организовано на средства гранта молодежного форума «Машук». В форуме приняли участие председатель Коммолодёжи Анзор Мархиев, архитектор г. Магас Магомед-Амин Мальсагов, начальник отдела архитектуры и строительства г. Назрань Мовсар Мусиев и др.

Основная тема форума — строительство и проектирование зданий в Ингушетии. На мероприятии были озвучены результаты конкурса для 100 студентов сузов и вузов строительных специальностей. В рамках конкурса были как теоретические, так и практические задания. В практической части участникам предстояло выполнить кирпичную кладку на скорость. Победителей и призёров наградили дипломами и ценными призами. Конкурс проходил на базе колледжа архитектуры в г. Сунже, Политехнического колледжа, Ингушского государственного университета.

«Кирпичи, купленные для строительного конкурса, были переданы благотворительному фонду «Тешам». Они будут использованы для строительства дома для остронуждающейся семьи в Нижних Ачалуках», — подчеркнул Аслан Евлоев.

Евлоев, надо сказать, разносторонний человек. Газета «Ингушетия» уже писала, что он выиграл в этом году грант на реализацию спортивного проекта, который был представлен на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках Всероссийского спортивно-туристического фестиваля Open Chechnya — 2021.

Грант будет потрачен на строительство в сельском поселении Али-Юрт спортивной площадки с турниками и уличными тренажерами, на которых смогут заниматься все желающие.

«Строительство спортивной площадки — это инструмент для решения проблемы асоциальных проявлений в данной местности», — считает Аслан Евлоев.

Реализация проекта уже началась и завершится летом 2022 года. По подсчетам активиста, строительство спортивной площадки даст возможность более чем двум тысячам его односельчан систематически заниматься спортом.

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