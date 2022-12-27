Отвага и мужество, беззаветная преданность делу и готовность к самопожертвованию — вот те качества, которые отличают сотрудников МЧС, спасателей, пожарных, военнослужащих гражданской обороны. Граждане знают, что в трудную минуту они получат помощь и поддержку.

Ко Дню спасателя в средней общеобразовательной школе — детском саде № 1 города Магаса состоялся конкурс детского рисунка. Мероприятие проводилось по инициативе сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магасу. Участие в конкурсе приняли учащиеся младших классов, а темой для детского творчества была пожарная безопасность глазами детей.

Открывая мероприятие, представитель пожарного надзора Яхья Темурзиев рассказал ребятам о случаях пожаров, произошедших из-за детских игр с огнём, после чего, взяв в руки цветные карандаши, ребята изложили на листке бумаги своё видение шалости с огнём. Жанры работ были самыми разными, в своих работах дети отобразили опасность игр со спичками и последствия пожара.

Юные художники рассказали гостям о своих рисунках, а представители МЧС оценили каждую работу.

«Такие мероприятия доставляют детям большое удовольствие, и самое главное — знания по пожарной безопасности. Именно через рисунок ребята лучше усваивают правила противопожарной безопасности», — отметил Яхья Темурзиев в завершение мероприятия.