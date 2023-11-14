«Мы не собирались создавать видимость антинаркотической работы. Наша команда действительно хотела напомнить людям о том, что пагубная наркозависимость может затронуть каждого», — подчеркнул соорганизатор акции Салман Озиев.

Недавно на заседании республиканской антинаркотической комиссии под руководством премьер-министра Владимира Сластенина была озвучена информация о том, что в Ингушетии выросло число отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, иногда и со смертельным исходом. В частности, акцентировалось внимание на том, что юношеская наркомания начала набирать обороты из-за неконтролируемых интернет-пабликов в социальных сетях.

Об этом говорит и главный нарколог Ингушетии Джамбулат Ваделов. По его словам, наркомания в республике молодеет, и, к сожалению, даже в школьном возрасте дети начинают пробовать зелье. Это свидетельствует о том, что число наркоманов по сравнению с прошлым периодом времени продолжает расти, причем в их числе находится много подростков, которым только по 13-15 лет.

«Так называемые психотропы, которыми в большинстве случаев «балуется» нынешняя молодежь, в отличие от традиционных наркотических средств приносят человеку «спектр» необычных ощущений. При этом организм начинает работать «в аварийном режиме», расходуя свои запасы за короткий промежуток времени», — отметил Джамбулат Ваделов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, в наши дни во всех популярных социальных сетях выкладываются обращения представителей различных фамилий и тейпов, которые бьют тревогу по поводу потери молодежью Ингушетии своего социального статуса из-за употребления дурманящих средств. Проблем с приобретением наркотиков, к сожалению, в регионе нет. Налажена сеть поставщиков, на чужом горе наживаются дельцы, в том числе из других субъектов страны и иностранных государств. Такая тревожная обстановка послужила поводом для объединения усилий всех тейпов республики против распространения наркотиков среди молодежи.

В текущем году правоохранительными органами Ингушетии из незаконного оборота изъято уже более 22 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

По данным республиканского психонаркологического диспансера, в регионе по состоянию на 1 сентября 2023 г. на наркологическом учете состояло 1716 лиц, из них с диагнозом «наркомания» — 242. Подавляющая часть лиц (97%) в 2023 году употребляет мефедрон, а также марихуану, героин и аптечные препараты (лирика, тропикамид, трамадол и т. д.). Передозировка или отравление может произойти при использовании любого наркотического средства или даже при комбинации нескольких средств.

«Эти листовки — не просто набор слов, а вспомогательный материал. Не стыдно помочь человеку и сообщить о его проблеме, стыдно промолчать и стать соучастником человеческого самоуничтожения», — поделился один из прохожих, которому волонтеры в рамках акции вручили антинаркотический буклет.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов на одном из совещаний указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности ответственных структур. По его словам, несмотря на многочисленные акции, выставки, беседы о вреде наркотиков, усиление уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение, ситуация сохраняется сложной. По его мнению, в республике не хватает консолидации в решении проблемы.

В первую очередь большую ответственность за воспитание своих чад несут родители. Они должны контролировать детей, вовлекать их в спорт, физический труд, чтобы их досуг был направлен на личностный рост, на какое-то полезное увлечение. Нельзя сбрасывать со счетов и религиозный фактор. Авторитет и наставления религиозных деятелей бывают даже эффективней различных назидательных и карательных мер.