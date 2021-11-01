Как известно, несвоевременное проведение ямочного ремонта приводит к усугублению ситуации, маленькая яма разрастается до крупной колдобины, разрушается дорожное полотно, в которое вложено немало бюджетных денег. Объезжая «украшения» города, водители выезжают на встречную полосу. Там же образуются пробки, а в дождливую погоду — лужи, где сложно разглядеть скрытый «капкан» для автовладельца, испытывающего подвеску железного коня.

Такая картина на протяжении долгого времени наблюдалась на одном из самых загруженных, оживленных отрезков дороги на улице Калинина, недалеко от второй школы в Сунже. Именно расположение на перекрестке и интенсивность потока автотранспорта, подвозящего людей к общеобразовательному учреждению, детсаду и больнице, придает этому узлу транспортной инфраструктуры большое значение и остроту.

На проблему все же обратили внимание. После недавней публикации о ней в газете «Ингушетия» на многострадальном участке в понедельник утром появились долгожданные люди в оранжевых жилетах и спецтехника с асфальтом. Гул КамАЗа на этот раз не мешал жителям близлежащих домов, а наоборот, радовал. Дорожники, обозначив зону ремонта, живо приступили к осуществлению «мечты» сунженцев и вмиг залатали дыры, которых на небольшом промежутке можно было насчитать аж десять.

А почему «освободители» шли так долго? Видимо, не хотели лишать информационного повода назойливых и вездесущих журналистов. Как бы то ни было, одной преградой стало меньше. Раздраженные водители, скрип и скрежет в подвеске машины, частые пробки, лужи и нарушение ПДД — все эти проблемы остались уже позади. Участок обрел совершенно иной вид. Ездить по нему станет комфортнее.