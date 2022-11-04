С этой целью и была принята госпрограмма России «Комплексное развитие сельских территорий». Для формирования современного облика сельских территорий реализуют ряд мероприятий, направленных на создание и развитие существующей инфраструктуры, что способствует созданию комфортной среды для проживания на селе.

Средства госпрограммы выделяются на осуществление мероприятий по обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, предусматривается организация освещения территорий, в том числе, с использованием энергосберегающих технологий, строительство пешеходных коммуникаций, тротуаров, аллей, ремонт и восстановление улично-дорожной сети и дворовых проездов.

Благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году в Сунженском районе проложена асфальтовая дорога к Троицкому детскому дому-интернату от федеральной трассы «Кавказ» протяженностью 1,6 км.

Как сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в отдаленном сельском поселении Берд-Юрт благоустроили общественную территорию с укладкой тротуара, освещением, установкой скамеек и урн, озеленением. На эти цели затрачено порядка 2 млн руб.

«Для улучшения качества внутрипоселковых дорог продолжается реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» с объемом финансирования 9 671тыс. руб. В настоящее время в сельском поселении Троицкое по нацпроекту «Образование» завершено строительство общеобразовательного учреждения на 720 мест и дошкольного учреждения на 220 малышей по ул. Международной», — сказал представитель муниципалитета.

По словам собеседника, ООО «Стройпрогресс» за счет собственных средств построит многоквартирный жилой дом в сельском поселении Нестеровское.

По программе «Культурная среда» в населенном пункте Даттых завершается строительство Дома культуры. Это первый за 220 лет существования села Дом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест. Проект реализуется по программе возрождения малых сел в Ингушетии.

Как ранее отметил Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: «Даттых — красивейшее село, и будет жаль, если все жители покинут его из-за отсутствия условий для жизни. Власти будут и впредь уделять должное внимание возрождению, социально-экономическому развитию малых сел республики, строительству социально значимых объектов. В этом плане руководству субъекта идут навстречу федеральные власти. Первоочередная задача, которая стояла перед руководством Ингушетии, при строительстве там дороги, обеспечении населенного пункта жизнеобеспечивающими коммуникациями, — возвращение в Даттых жителей, покинувших его в неспокойные 1990-е годы, эти цели достигаются постепенно».

Калиматов подчеркнул, что региональное правительство будет принимать комплексные меры по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.

«В предгорной зоне прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Есть люди, готовые создать в отдаленном селе фермерское хозяйство и производить экологическую продукцию — от мяса до сыра», — заявил руководитель региона.

ДК в селе Даттых начали строить летом текущего года. Он займет площадь в 700 квадратных метров. В проекте предусмотрены все необходимые для учреждения данного типа помещения и оборудование. Зрительный зал рассчитан на 200 посадочных мест.

Приграничное с Чечней село Даттых, основанное еще в 1801 году, оставалось заброшенным на протяжении четверти века из-за боевых действий в соседнем регионе. По данным районной администрации, всего здесь зарегистрировано около 280 человек, но на постоянной основе проживает лишь незначительная часть, некоторые приезжают заниматься хозяйством. Семьи постепенно начали возвращаться после появления почти 18-километровой асфальтированной дороги, связывающее отдаленное село с федеральной трассой «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми«.

В село вернулось уже порядка 70 человек. Муниципальные и республиканские власти восстановили электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.

Также власти Ингушетии решили возвести в возрождаемом сельском поселении фельдшерско-акушерский пункт, земельный участок для этих целей выделен в удобном месте.

По данным местной администрации, в рамках программы образование ведется строительство школ в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское.

Проводятся мероприятия по ремонту и реконструкции памятников участникам ВОВ 1941-1945 годов в селах Троицкое и Нестеровское на общую сумму — 5 189,3 тыс. рублей.

В 2023 году на территории Сунженского муниципального района будет продолжена реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Формирование современной городской среды».

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в сельских поселениях Троицкое, Галашки проведены мероприятия по устройству наружного освещения протяженностью 1,8 км на общую сумму 1 756,0 тыс. рублей.

В сельском поселении Алхасты планируется строительство мини-футбольного поля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Эта территория была отобрана для благоустройства в 2023 году по итогам рейтингового онлайн-голосования.

В сельском поселении Берд-Юрт завершили работу по благоустройству улицы Аллейная. Теперь благодаря программе в селе появилась своя небольшая аллея. Здесь установлены беседки со скамейками и урнами, уложена брусчатка, по всему переулку проведено уличное освещение.